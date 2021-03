Conduir amb al·lèrgia pot augmentar un 30% el risc d'accident

Conduir amb al·lèrgia pot augmentar un 30% el risc de patir un accident, segons dades recopilades per la plataforma Acierto.com, els quals assenyalen que fins al 75% dels al·lèrgics reconeix que aquesta malaltia disminueix la seva capacitat per conduir.





Imatge de recurs (EP)













Entre d'altres motius, patir un pic d'al·lèrgia al volant pot provocar esternuts, ulls plorosos i moquejos durant la conducció, el que redueix l'atenció a la carretera i incrementa el risc d'accident.





Una seqüència d'esternuts de cinc segons a una velocitat de 90 quilòmetres per hora equivaldria a recórrer 140 metres a cegues, una distància que podria ser més gran si es té en compte el moment previ a l'esternut, durant la sensació de picor. La plataforma indica que la irritació i llagrimeig "és el símptoma de major risc, ja que augmenta la sensibilitat a les llums i al sol, i la sensació de fatiga".





Malgrat això, només el 20% dels al·lèrgics està sent o ha estat tractat per un metge, segons les dades de la plataforma. El restant 80% o bé no es tracta o s'automedica. No obstant això, un correcte abordatge és clau per reduir els efectes d'aquesta malaltia. Tal és així, que s'estima que el 10% dels accidents de trànsit es produeixen per un consum erroni de medicaments que alteren la nostra capacitat de conduir.





No obstant això, alguns medicaments comuns contra l'al·lèrgia poden ocasionar somnolència, marejos o pèrdua de la gana. Per això, és recomanable no aplicar l'automedicació i acudir a un professional mèdic.





En aquest sentit, Encert considera de "gran ajuda" comptar amb una assegurança de salut, ja que no només permetrà recórrer l'ajuda d'un al·lergòleg, sinó també la d'altres experts en dermatologia, immunologia i altres àrees.





Per reduir els símptomes de l'al·lèrgia durant la conducció, és recomanable mantenir les finestres tancades i utilitzar filtres per a l'aire condicionat, canviant-los amb la freqüència recomanada. En termes generals, la neteja del vehicle serà imprescindible, doncs la pols conté àcars que poden desencadenar al·lèrgies.





Les ulleres de sol també ajuden a reduir el llagrimeig, sobretot en els casos d'hipersensibilitat al sol. En trajectes llargs, és recomanable canviar-se la roba i rentar-se la cara i els ulls abans de sortir. També evitar conduir per zones humides o amb molta vegetació amb la finalitat que el pol·len no s'acumuli.





El comparador també assenyala la importància d'evitar el consum d'alcohol durant la conducció, ja que poden potenciar els efectes adversos d'alguns medicaments indicats per a l'al·lèrgia.





Del seu costat, s'aconsella intentar no conduir a l'alba o al vespre, ja que a hores d'ara les concentracions de pol·len en l'ambient són més altes, així com no fumar a l'interior del vehicle per no agreujar el quadre clínic.