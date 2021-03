La vacuna contra la grip pot reduir el risc d'infecció per Covid-19 o de complicacions per la malaltia, segons un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Michigan (Estats Units) i que ha estat publicada al 'American Journal of Infection Control'.

Vacuna contra la grip (EP)

Els investigadors van revisar les històries clíniques de més de 27.000 pacients als quals es va fer la prova d'infecció per COVID-19 a Michigan Medicine entre març i mitjans de juliol de 2020. Dels gairebé 13.000 que es van vacunar contra la grip l'any anterior , el quatre per cent va donar positiu per COVID-19.





Així mateix, dels 14.000 que no s'havien vacunat contra la grip, gairebé el cinc per cent va donar positiu per COVID-19. L'associació va seguir sent significativa després de controlar altres variables, com l'origen ètnic, la raça, el gènere, l'edat, l'índex de massa corporal (IMC), el tabaquisme i moltes malalties comòrbides.





Així mateix, les persones que van rebre la vacuna contra la grip també van ser significativament menys propenses a requerir hospitalització, encara que els investigadors no van trobar una diferència significativa en la mortalitat entre els dos grups. Ningú en l'estudi va donar positiu a les dues infeccions al mateix temps.





"És possible que els pacients que reben la seva vacuna contra la grip també siguin persones que practiquen un major distanciament social i segueixen les pautes dels CDC. No obstant això, també és plausible que pugui haver-hi un efecte biològic directe de la vacuna contra la grip al sistema immunològic rellevant per a la lluitar contra el virus SARS-CoV-2 ", han detallat els experts.