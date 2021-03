Borràs proposa a Pere Aragonès per a la investidura a la Presidència de la Generalitat i passa de Salvador Illa

La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha proposat aquest dimecres al vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès (ERC), com a candidat a la investidura a la Presidència de la Generalitat, tot i que encara no té garantits els vots per ser escollit nou cap de l'Executiu català.





Pere Aragonès (EP)





Ho ha anunciat en una compareixença des del Despatx d'Audiències de la Cambra catalana, després d'haver finalitzat la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, per la qual cosa Aragonès se sotmetrà al primer intent per ser investit en el ple d'aquest divendres.





El candidat republicà arribarà a aquest primer debat d'investidura sense els vots garantits per ser president, ja que Junts ha advertit aquest mateix dimecres que encara no hi ha un acord amb ERC i que previsiblement l'elecció d'Aragonès no tirarà endavant el divendres, mentre que les bases de la CUP decidiran entre dimecres i dijous el seu posicionament després del preacord que han assolit.