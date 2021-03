Podem estén la denúncia contra Egea a López Miras, Fran Hervías i als tres exdiputats de Cs a Múrcia

Unides Podem registrarà avui davant la Fiscalia Anticorrupció la denúncia per presumpte delicte de suborn contra el secretari general de PP, Teodoro García Egea, el president de la regió de Múrcia, Fernando López Miras, l'exsenador de Cs Fernando Hervías i els tres exdiputats de la formació taronja Isabel Franc, Vall Miguélez i Francisco Álvarez per teixir una "trama de corrupció" per fer fracassar la moció de censura en aquesta regió mitjançant "el suborn" d'integrar a aquests parlamentaris en l'Executiu autonòmic.





Jaume Asens (EP)





Així ho ha indicat en roda de premsa el president del grup parlamentari al Congrés, Jaume Asens, que ha assenyalat a García Egea com el "inductor" i "cooperador necessari" d'aquest presumpte delicte, al desplaçar-se específicament a Múrcia per alterar el sentit de vot de la moció de censura amb la "compra de voluntats" d'aquests tres parlamentaris.





Prèviament, el vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, havia avançant en la sessió de control al Congrés que anaven a denunciar el número dos de PP davant el Ministeri Públic per "comprar" diputats per frenar les mocions de censura.





Concretament, la formació política sosté que se'ls va oferir càrrecs executiu en concepte de "pagament en espècie", que recull el tipus penal de suborn, per tal que es retractessin de la seva posició inicial favorable a desallotjar de la Presidència de Múrcia a López Miras.





En aquest sentit, Asens ha detallat que, entre les diligències a practicar, sol·liciten a la Fiscalia Anticorrupció que també analitzi els comptes corrents de tots els denunciats, per aclarir si hi va haver també algun tipus de pagament monetari a aquests parlamentaris.





Asens ha relatat que la moció de censura, basada en l'acord entre Ciutadans i PSOE, es va comunicar públicament després de la seva registre al Parlament murcià i, davant d'això, el secretari general del PP va maniobrar per "alterar la voluntat" d'aquests exdiputats de Cs amb la promesa d'oferir uns càrrecs millors.





Per tant, el diputat d'Unides Podem ha subratllat que el "transfuguisme" és un atemptat a la democràcia i una "deslleialtat" del vot donat per la ciutadania, però a més és un "acte de corrupció" que en aquest cas, segons la seva opinió , té un component delictiu "evident" i "domini públic", com és la "compra de voluntats" amb aquests llocs, que en el fons són un "suborn", una "do" o "prebenda".





ÉS COM COMPRAR A DIVERSOS JUGADORS D'UN EQUIP





En aquest sentit, ha recorregut a un símil futbolístic al dir que, el que ha passat a Múrcia, és com "comprar a diversos jugadors, a l'equip sencer o a l'àrbitre per alterar el partit" mitjançant terceres persones.





"No té a veure amb desavinences sinó un interès privat d'aquests trànsfugues que decideixen corrompre", ha apuntat per especificar que, en la seva denúncia, inclouen jurisprudència d'alteració de votacions pel concurs de terceres persones. És el cas d'algunes sentències de regidors d'ajuntaments per donar suport a determinats projectes urbanístics.





ESTÀ CLAR EL QUE HA PASSAT





Com a element probatori en la denúncia, el dirigent d'En Comú Podem ha desgranat que també aporten el document de registre de la moció de censura subscrit pels diputats que després es van retractar, així com diverses informacions en premsa i la mateixa roda de premsa a la que es va detallar la integració dels tres parlamentaris, expulsats de Cs.





D'aquesta manera, ha recalcat que en aquest cas és "de sentit comú el que ha passat", ja que entre el sentit de vot anunciat a favor de la moció de censura i la posterior ruptura de l'acord per la seva banda és el "oferiment de l' càrrec públic ".





A més, ha asseverat que aquests parlamentaris no han realitzat declaracions públiques que permetin rebatre aquestes sospites i ha rebutjat considerar la denúncia com "prospectiva", atès que hi ha una sèrie d'indicis "sòlids" que mereixen ser investigats.





"No estem a veure si pesquem alguna cosa, estem indicant concretament quins indicis de delictes apreciem", ha insistit el president del grup parlamentari d'Unides Podem per reiterar que s'ha produït una "alteració clara de les regles de joc democràtic". Finalment, ha subratllat que no han parlat amb Ciutadans a l'hora d'interposar aquesta denúncia.