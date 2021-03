Els líders de Falange i Alianza Nacional s'enfronten a 3 anys de presó per delicte d'odi

La Fiscalia reclamat aquest dimecres tres anys de presó per als presidents de la Falange, Pedro Pablo Peña, i d'Alianza Nacional, Manuel Andrino, jutjats per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i la violència en els seus discursos el 12 d'octubre de 2013 durant un acte a Montjuïc (Barcelona).





Tots dos s'han negat a declarar en el judici al Jutjat penal 8 de Barcelona, de manera que la Sala ha sentit la lectura de les seves declaracions davant el jutge instructor: Penya es va ratificar en el contingut del seu discurs, de què va dir que formava part de la línia argumental de la seva formació, i Andrino va dir que no podia confirmar si els extractes que se li van mostrar es corresponien amb el que va dir en l'acte pel Dia de la Hispanitat.





A més de tres anys de presó, el fiscal Miguel Ángel Aguilar reclama imposar una multa de 3.600 euros a cadascun pels discursos d'aquesta jornada, en què Muñoz va afirmar, en referència a l'inici del procés sobiranista, que "la bala hauria de ser per la classe política espanyola, i per a la cúpula militar que ha permès aquest atropellament ", i després va reiterar en declaracions als periodistes que estava disposat a una resposta armada.





"Respondrem com van respondre els unionistes a Irlanda", ha sostingut que el camí és la violència, en les seves paraules, i va cridar a enderrocar la monarquia i defensar Espanya amb sacrifici i a costa de les seves vides si fos necessari.





En el seu discurs, Andrino va apel·lar actuar com en el cop d'Estat de juliol de 1936: "Estem disposats a morir, però també a matar per Espanya, faltaria més".





FISCAL: "NO PERSEGUIM IDEES"





"El que diuen, de vegades ho fan. La violència a la qual inciten, de vegades la fan", ha advertit el fiscal davant la jutgessa, ha assenyalat que aquest mateix dia, a l'acabar l'acte, hi va haver actes violents i ha recordat que Andrino va ser condemnat per l'assalt a centre cultural Blanquerna de Madrid.





Aguilar ha replicat els retrets de la defensa, que l'ha titllat de fer una investigació prospectiva i perseguir els acusats per motius ideològics: "Aquí no perseguim idees. Perseguim persones que emparant-se en organitzacions cometen actes violents".





També ha descartat que els seus discursos puguin acollir-se al dret a la llibertat d'expressió perquè no respecta altres drets fonamentals, i ha considerat que "potser fa 30 anys hagués generat hilaritat però en el moment en què es va dir va poder i va generar violència".





PORTAVEN "UNA ESVÀSTICA ENCOBERTA"





En el judici ha testificat el sergent dels Mossos que va dirigir el dispositiu policial durant la jornada, que també és el cap de la unitat d'investigació del cos dedicada als delictes amb motivació ideològica d'extrema dreta.





Ha explicat que aquest any estaven "especialment preocupats" amb la convocatòria donada la creixent crispació social, i ha explicat que els assistents a la manifestació prèvia a l'acte a Montjuïc portaven símbols com la creu celta, que ha definit com una esvàstica encoberta.





El sergent ha explicat que hi havia unes 500 persones com a públic en els discursos, de les que "a l'almenys 30 tenien antecedents per fets violents", segons va comprovar la Policia Nacional a l'identificar els passatgers de dos autocars procedents de Madrid per assistir a l'acte, i ha dit que a més coneixia alguns d'investigacions que havia fet anteriorment.





També ha explicat que va ser "una mica costós" que els acusats declaressin en la fase d'instrucció, i que després d'un requeriment de la Policia Nacional i un altre de la Policia Municipal de Madrid els va trucar ell mateix personalment, però van rebutjar acudir sense una citació per escrit.





LES DEFENSES DEMANEN REBAIXAR LA CONDEMNA





Els advocats dels dos acusats han demanat a la jutge que, si decideix condemnar-los, rebaixi les penes tenint en compte que el judici s'ha celebrat més de set anys després dels fets, pel que han reclamat aplicar una "pena inferior en un o dos graus a la que estableix la llei ", com recull el Codi Penal.





A més, el defensor de Muñoz ha demanat anul·lar la causa al considerar que el cas està prescrit i ha titllat d'irregular la investigació del fiscal perquè no es va obrir per aquests discursos sinó per un pamflet que va resultar ser fals, el que la jutgessa ha rebutjat.