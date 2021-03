Identifiquen 176 multireincidents a Barcelona en set mesos

Els Mossos d'Esquadra han identificat a 176 multireincidents a Barcelona des de juny fins a desembre de 2020, en el marc del dispositiu Tremall, que uneix a diverses unitats de Mossos, com les d'investigació i ordre públic; de la Policia Nacional, amb competències en matèria d'estrangeria, i de la Guàrdia Urbana.





@mossos





El conseller d'Interior, Miquel Sàmper; el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle; l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez; i el cap dels Mossos d'Esquadra a Barcelona, Carles Anfruns, han exposat aquestes dades en roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimecres a l'Ajuntament de Barcelona.





També han participat en la reunió --que es va suspendre al febrer pels disturbis provocats per les protestes en suport al raper Pablo Hasel-- l'alcaldessa, Ada Colau; la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; i representants dels cossos policials i representants de la Judicatura i de la Fiscalia.





D'aquests multireincidents, 153 han estat arrestats en més d'una ocasió i han estat objecte de 568 detencions i 871 fets delictius; i 159 multireincidents investigats haurien estat denunciats fins 867 vegades per un total de 1.073 infraccions.





Batlle ha defensat que el Tremall "no és un dispositiu d'estrangeria en absolut", sinó que es va crear per lluitar contra la multireincidència i la delinqüència, i ha negat que es facin actuacions racialitzades, en les seves paraules.





LOS DELITOS CAUEN UN 41% EN 2020





Els delictes a la ciutat de Barcelona s'han reduït un 41% durant 2020 respecte l'any anterior, el descens més que ha registrat aquesta regió policial, que ha mantingut el descens de delictes durant tot l'any tot i el desconfinament, i han baixat un 23% les detencions i un 17% dels investigats.





Batlle ha advertit que la pandèmia i les restriccions de mobilitat han influït directament en la radiografia de les dades, que ha qualificat de "extraordinaris perquè no poden servir de referent comparatiu en relació a anys passats ni als que vindran".





Durant l'any passat, es van registrar 133.383 fets delictius (93.002 menys que l'any anterior) i el delicte que ha patit un dels descensos més notables han estat els furts, amb un 57,5% (de 54.829-129.164), amb una mitjana diària de 150 fets denunciats, i on més han baixat han estat en els districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sants.





Els robatoris amb força també han baixat, un 31%, amb 15.810 delictes, dels quals 1.925 van ser en establiments, 3.655 en domicilis i 8.447 a l'interior de vehicle; mentre que els robatoris amb violència i intimidació a la via pública han registrat un descens de l'32,6%.





Els delictes contra el patrimoni han registrat un descens de 44,1% i s'ha situat en 116.846 fets denunciats; però, els delictes contra l'ordre públic i els delictes contra la salut pública han pujat un 15,7% i un 45,5%, respectivament.





El 2020, es van cometre 13 homicidis (nou homes, tres dones i un nadó), un 28% menys que l'any anterior, 56 temptatives d'homicidis; i els delictes per atemptat, resistència i desobediència a agents van augmentar un 26,6%.





D'altra banda, al districte de Ciutat Vella, el grup de vigilància de la Guàrdia Urbana va interposar 2.157 denúncies per incompliment de mesures contra la Covid-19, 302 actes per consum de drogues, 1.709 denúncies de les ordenances municipals, 181 intervencions penals contra el patrimoni i la salut pública i 48 detinguts per il·lícits penals.





VIOLÈNCIA MASCLISTA





Les denúncies per violència masclista van augmentar un 2,5%, amb un total de 2.389 fets denunciats, i la tipologia que més puja en aquest àmbit són els trencaments de condemnes amb un increment de l'39,4% i els maltractaments en l'àmbit de la llar , amb un 8,5%, situant-se en 1.421 fets denunciats.





Destaca l'augment de les amenaces relacionades amb problemes de convivència, que van créixer un 3,1%; i Batlle l'ha valorat com "una pandèmia que no cessa" i que obliga a reflexions continuades, ha dit.