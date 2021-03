Detecten una nova variant del virus que produeix la febre de Crimea-Congo a Espanya

Un equip del Centre Nacional de Microbiologia, liderades per les científiques Anabel Negredo i Mari Paz Sánchez Sec, ha publicat un article a 'Emerging Infectious Diseases', sobre un cas autòcton a Espanya de febre hemorràgica de Crimea-Congo, associat a una nova variant de virus.





Anabel Negredo, Francisco Díez, Mari Paz Sánchez-Sec, Lourdes Hernández i Ana Vázquez - ISCIII





De fet, els estudis genòmics realitzats sobre aquesta nova variant de virus suggereixen una possible i potencial variabilitat genòmica del virus a Espanya. A més, aporten noves dades per conèixer la dinàmica de circulació i propagació de virus, millorar la investigació, diagnòstic i vigilància de la infecció, i desenvolupar eines de detecció adequades.





La febre hemorràgica de Crimea-Congo és una infecció causada per un virus del gènere nairovirus, considerada com a malaltia emergent en zones com Europa Occidental, que es transmet mitjançant la picada d'una paparra o per contacte amb sang o teixits animals.





S'acompanya de símptomes variats, entre ells possibilitat de febre, dolor muscular, marejos, cefalees, nàusees, vòmits, somnolència, dolor abdominal, taquicàrdia, erupcions cutànies i hemorràgies; els pacients greus poden patir un ràpid deteriorament renal, o insuficiència hepàtica o pulmonar sobtada. La taxa de mortalitat associada és d'aproximadament un 30 per cent.





El virus es va detectar en paparres capturades sobre animals a Espanya per primera vegada el 2010, i el 2016 es va localitzar la primera infecció en humans. A dia d'avui s'han descrit 8 casos a Espanya. En algunes regions d'Extremadura, les dues Castelles i Andalusia s'ha confirmat des de fa anys la presència de paparres infectades i l'existència de zones de circulació de virus, amb un probable cicle tancat de transmissió entre paparres i hostes (altres animals i humans).





L'extensió de la circulació de virus de Crimea-Congo és molt àmplia i implica la necessitat de fomentar la vigilància i la realització d'estudis més profunds.





NOU GENOTIP DIFERENCIAT





L'article analitza el cas autòcton de Crimea-Congo que es va localitzar a Espanya a l'agost de 2018, que en aquells dies era el segon detectat per picada de paparra. La seqüència completa del genoma víric va revelar la circulació d'una nova variant de virus, amb un genotip molt diferenciat de virus responsable d'un cas anterior, el primer, detectat en 2016.





El pacient va acudir a l'hospital amb febre, dolor i marejos, se li va prescriure un antibiòtic (amoxicil·lina / àcid clavulànic), però als 3 dies va acudir de nou al no remetre els símptomes i continuar amb malestar general. L'aparició de petèquies i trombocitopènia, afegida als símptomes previs, va provocar la seva hospitalització i la realització de proves de laboratori i imatge.





Va començar a considerar-se la possibilitat d'una picada de paparra, que podria haver-se produït en una cacera de senglars a la qual el pacient havia assistit, una dada que no era conegut a la primera visita a l'hospital. Als 3 dies de l'ingrés, quan el diagnòstic de Crimea-Congo era l'opció més plausible, el pacient va empitjorar ràpida i significativament, i va morir.





Així mateix, el Centre Nacional de Microbiologia de l'ISCIII va rebre una mostra de sang del pacient després de la seva mort, que es va inactivar al laboratori de bioseguretat nivell 3 i es va analitzar per al seu diagnòstic en un laboratori de bioseguretat nivell 2.





La infecció pel virus de Crimea-Congo es va confirmar mitjançant dues tècniques diferents de PCR; es va afegir una anàlisi serològic i molecular de virus, es va confirmar una important càrrega viral del pacient després de 6 dies de símptomes i es van detectar anticossos IgG i IgM específics contra el virus, encara que amb nivells no excessivament alts. Posteriorment es va realitzar una seqüenciació completa del genoma del virus.





Les anàlisis filogenètics van confirmar una reordenació genètica de virus i van determinar que la variant localitzada en aquest pacient era nova (es va denominar Badajoz 2018), i que es relacionava amb els genotips coneguts com III i IV, i amb els ceps BT958 (provinent de República Centreafricana ) i IbAn7620 (provinent de Nigèria) en un dels tres segments de virus.





Les investigadores expliquen en les conclusions de l'article que la nova variant descoberta en aquest pacient és significativament diferent de la localitzada a Espanya el 2016, quan es va diagnosticar el primer cas autòcton a Espanya de febre hemorràgica de Crimea-Congo.





Tant aquesta soca, com altres localitzades en paparres anys abans, indiquen una circulació de virus amb genotip III, però en aquest cas s'afegeixen senyals de reordenament genètic, ja que el segment S del genoma del virus és similar a soques del genotip IV.





Els virus descrits en aquest genotip circulen a Àsia, amb l'excepció de dos virus africans (als quals s'assembla el descrit en aquest treball). Els autors d'aquesta publicació suggereixen que aquests tres virus (espanyol i africans) podrien formar un subgrup de seqüències d'origen no asiàtic dins del genotip IV.





DOS VARIANTS CIRCULANT A ESPANYA





L'anàlisi d'aquesta nova variant demostra que hi ha, al menys, dues variants que afecten persones circulant a Espanya, el que suggereix que el virus ha entrat a casa nostra, al menys, en dues ocasions diferents. Aquest fet marca una diferència amb una de les regions europees amb major presència d'aquest virus, els Balcans, en què només s'ha localitzat un genotip, introduït des d'Àsia i que ha estat genèticament estable durant dècades.





En aquest sentit, els autors han destacat que, observant els genomes vírics presents en paparres, més els estudiats en pacients, es constata una variabilitat de virus de Crimea-Congo a Espanya que mereix ser estudiada de forma detinguda amb noves seqüències i anàlisi genòmics.





A més, afegeixen que, a causa de la alt patogenicitat d'aquest virus, és molt important aconseguir un historial mèdic detallat dels possibles pacients, en el qual s'inclogui un historial de viatges i possibles activitats i factors de risc, ja que només així es podrà aconseguir un diagnòstic ràpid i unes mesures adequades de control de la infecció.





En el cas del pacient el cas protagonitza aquesta publicació, la manca d'informació immediata sobre la picada de la paparra, en combinació amb uns símptomes inicials inespecífics, va retardar la sospita de possible febre hemorràgica de Crimea-Congo fins al dia 8 de la malaltia, just quan aquesta es va agreujar sense remei.





L'estudi afegeix que, en aquest cas, els serveis de salut pública van realitzar un rastreig de contactes per identificar totes les persones exposades, i que cap va contraure infecció simptomàtica. "Aquest cas i la descripció d'una nova soca de virus no modifiquen el risc d'infecció per Crimea-Congo a Espanya, el risc encara es considera baix, encara que els metges de Família i els d'especialitats hospitalàries han d'estar alerta davant la possibilitat de nous casos ", han tancat els experts.