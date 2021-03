L'exercici multiplica per vuit la supervivència en pacients Covid-19

Mantenir una activitat física regular augmenta fins a vuit vegades les possibilitats de supervivència en aquests pacients respecte d'aquells que porten una vida sedentària, segons un estudi realitzat en pacients hospitalitzats amb coronavirus per investigadors de l'CIBERCV a l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Clínic San Carlos.





@EP





El treball, publicat a la revista 'Infectious Diseases and Therapy', s'ha dut a terme en 520 pacients, d'entre 18 i 70 anys d'edat, hospitalitzats amb diagnòstic confirmat de Covid-19 en aquest hospital públic de la Comunitat de Madrid durant la primera onada de la pandèmia, entre el 15 de febrer i el 15 d'abril de 2020.





Als pacients, o als seus familiars més pròxims, se'ls va realitzar una enquesta telefònica per avaluar l'estat de la seva condició física d'acord amb l'escala 'RAPA' de la Universitat de Washington (Estats Units), que mesura la intensitat aeròbica de l'exercici físic així com la fortalesa muscular i la flexibilitat entre altres paràmetres.





Els pacients van ser dividits en dos grups: persones que portava una vida sedentària (57,1%) i persones que realitzava exercici de manera regular dos dies a la setmana, amb una durada de al menys trenta minuts cada dia (42,9%) . L'objectiu de l'estudi va consistir en analitzar retrospectivament la influència que el nivell d'activitat física podria tenir en l'evolució de la malaltia durant la infecció per covid-19.





D'aquesta manera, els experts van observar que el grup que mantenia una activitat física constant, lleugera o moderada, presentava un risc de mortalitat de l'1,8 per cent enfront de l'13,8 per cent de el grup amb un estil de vida sedentari; és a dir, que les persones que fan exercici regularment tenen fins a vuit vegades més probabilitats de supervivència que les sedentàries.





"Fins ara era conegut que mantenir una activitat física de manera regular millora els factors habituals de risc cardiovascular, però ara hem pogut comprovar en pacients hospitalitzats amb Covid-19 la transcendental influència de la pràctica d'exercici físic en la supervivència o mortalitat d'aquests pacients ", ha dit el cardiòleg de l'Hospital Clínic San Carlos, i primer signant de l'article, Ricardo Salgado.





Així mateix, el grup de les persones amb un estil de vida sedentari, comparat amb el grup més actiu, hi havia un major percentatge de fumadors (6,7% per 3,6%) i d'obesos (23,6% per 16,1 %) respectivament. També es va observar en les persones sedentàries una major taxa d'insuficiència respiratòria (53,9% per 35,9%), major insuficiència renal (14,5% enfront de 6,3%), de síndrome de resposta inflamatòria i major estada hospitalària .





"Es recomanava controlar els factors de risc i realitzar exercici físic, però sense gaire evidència científica, però, a partir d'ara fer exercici físic de forma regular es converteix en un factor primordial ja que redueix vuit vegades la possibilitat de morir per Covid- 19 quan la persona necessita ingrés hospitalari ", ha tancat el cap de grup de l'CIBERCV i director de l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Clínic San Carlos, Julián Pérez-Villacastín.