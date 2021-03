Els vincles entre la sostenibilitat i la innovació es reforcen amb l'ecoinnovació

Fundació La Caixa - EP





Aquest dimecres s'ha celebrat l'event "Sostenibilitat i economia circular: El millor camí no és sempre una línia recta" organitzat per l'ecosistema d'innovació Oryon Universal, des del moviment Talent Shakers, i Lab Ecoinnova, un projecte orientat a que empreses i innovació s'uneixin per crear solucions sostenibles. L'acte s'ha celebrat al Palau Macaya de Barcelona de forma presencial i en streaming davant les principals corporacions de moment i interessades en impulsar la sostenibilitat i l'economia circular.









"Fem servir molt sovint la paraula sostenibilitat, però cadascú fa el que pot amb el desenvolupament sostenible i l'economia circular, no sempre de la millor manera possible. Estem en un món de contradiccions, confusions i en aquest petit caos, la recerca de criteris és més necessària que mai, per ser respectuosos amb la cura de la planeta ", destaca Alba Cabañas, Assessora Estratègica en Sostenibilitat i Directora del LAB Ecoinnova. El segueix l'emprenedor Ignacio Barriendos, CEO & Fundador de DoGood People, que impulsa una fórmula per multiplicar l'impacte no financer a través d'involucrar les persones de manera divertida a la sostenibilitat i que precisa que "el món es canvia a través de petits hàbits de molts i no a través d'accions puntuals d'alguns ".





Entre els participants ha destacat Pablo Vidarte, CEO & Fundador de Bioo Tech, una startup que genera electricitat a través de les plantes i que es troba en el top 50 de les empreses més innovadores d'Europa. Posteriorment, Josep Batet, Business innovation and corporate Venturing manager, del Celler Família Torres, ha explicat el cas de la seva corporació, que "des del 2008 fins a l'actualitat han aconseguit reduir un 30% les emissions de CO2 per ampolla. El nostre següent repte : arribar al 55% en 10 anys ".





Silvia Arribas Viton, Corporate Social Responsibility and Communications Manager de The Coca-Cola Company, en la seva intervenció ha detallat que "necessitem evitar el derrotisme i la mirada apocalíptica i enfrontar-nos als desafiaments de la planeta. L'ecoinnovació ja no s'entén com una despesa sinó com una inversió ", conclou.





La ecoinnovació: un negoci orientat a la sostenibilitat i competitivitat empresarial





"Cada vegada, des de les corporacions i startups estem més alineats que mai i lluitem contra el canvi climàtic i apostem de veritat per la sostenibilitat i l'economia circular. Aquest concepte està en l'ordre del dia en els comitès de direcció i, abans, no formaven part d'ell. Aquest és un gran pas ", destaca Arribas de la seva experiència a Coca-Cola. "Hem d'apostar per la col·laboració i invertir en sostenibilitat, ja que anem cap a això", puntualitza. A més de "sensibilitzar i educar les noves generacions, que són els futurs líders i que estan molt conscienciats".





Cabañas, finalment, recomana "estandarditzar el caos que han provocat aquests conceptes, amb molta informació i alguna que no és real. És important que hi hagi una base científica d'experts i ser realistes".