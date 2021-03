Localitzades a Itàlia gairebé 30 milions de vacunes d'AstraZeneca amagades en un magatzem

Les autoritats italianes han localitzat en un magatzem uns 29 milions de dosis del vaccí d'AstraZeneca i la Universitat d'Oxford, suposadament preparades per ser exportades al Regne Unit, segons el diari 'La Stampa'.





@EP





Les dosis s'han trobat en una planta de l'empresa Catalent, prop de Roma, després que ho hagi advertit la Comissió Europea. Almenys part d'aquest material l'hauria produït als Països Baixos l'empresa Halix, una empresa subcontractada d'AstraZeneca amb capacitat per generar cinc milions de dosis al mes, informa l'agència Bloomberg.





Els fàrmacs que s'han localitzat a Itàlia són gairebé el doble dels que ha rebut fins ara la Unió Europea de la farmacèutica i, segons 'La Stampa', el destí final és el Regne Unit, que les ha comprat per garantir una segona dosi d ela vacuna a gairebé 15 milions de persones.





La notícia transcendeix tot just el dia que el Parlament Europeu adopta una modificació del mecanisme de control per impedir que els fabricants que incompleixen els compromisos de venda als països de la Unió Europea puguin exportar vacunes a l'exterior.





Els constants incompliments d'AstraZeneca amb els socis de la Unió Europea ha elevat la tensió entre Brusselles i Londres, fins al punt que la cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, va amenaçar fa una setmana el govern de Boris Johnson amb vetar les exportacions de vaccins al Regne Unit.





Von der Leyen portarà aquesta proposta dijous als caps d'estat i de govern de la Unió Europea que es reuniran per videoconferència per analitzar els problemes per avançar en la vaccinació dels europeus al ritme previst.