El Papa decideix retallar un 10% el sou als cardenals a l'abril

La Santa Seu ha aprovat un pressupost per al 2021 que serà el més restrictiu de la seva història recent en què hi haurà gairebé 50 milions de deute. Per això, el "ministre" de Finances de l'Vaticà, l'espanyol Juan Antonio Guerrero, ha implementat un pla d'ajustos amb una reducció de les despeses prevista d'el 8%, amb la protecció dels llocs de treball com a principal prioritat.





Per aquest motiu el papa Francesc ha ordenat retallar aquest dimecres un 10% de l'sou dels cardenals i ha rebaixat els salaris de la majoria d'altres clergues que treballen al Vaticà per pal·liar la caiguda d'ingressos derivada de la difícil situació econòmica que arrossega la Santa Seu.













@EP





Segons ha informat el Vaticà, el papa ha emès un decret motu propi que introdueix retallades proporcionals a partir de l'1 d'abril. Amb aquestes rebaixes salarials el Pontífex busca garantir els llocs dels milers d'empleats que treballen a la Santa Seu i la Governació de l'Estat de la Ciutat de Vaticà, i no haver d'acomiadar ningú. La gran majoria dels laics no estaran afectats per aquestes retallades.





L'objectiu de Francisco és no haver d'acomiadar a treballadors





Els més castigats són els cardenals, que veuran les seves nòmines delmades en un 10%. Els segueixen els caps i secretaris d'dicasteris (ministeris vaticans), a qui se'ls baixarà un 8% de l'sou, mentre que per als eclesiàstics i religiosos la retallada serà de el 3%.





Les retribucions dels cardenals que treballen al Vaticà i viuen en aquest territori oa Roma no són públiques, però es creu que cobren entre 4.000 i 5.000 euros a l'mes, i molts d'ells viuen en grans apartaments a un preu inferior a el del mercat . En canvi, la majoria de sacerdots i monges que treballen en els departaments de l'Vaticà conviuen en comunitats religioses a Roma.





A més de la modificació dels salaris, el Pontífex ha suspès fins al 31 de març de l'2023 els augments de sou per antiguitat excepte per als empleats laics des del primer a l'tercer nivell de l'escalafó que tenen els sous més baixos.