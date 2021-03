El moviment de Pablo Iglesias, ¿és un adéu o un fins després?

Pablo Iglesias (EP)





Deia l'escriptor de ficció Brock Thoene que "sempre és més difícil que et deixin enrere de ser el que es va". Això és el que ha hagut de pensar Pablo Iglesias quan va prendre la decisió de la seva vida política a l'anunciar la seva marxa del govern de Pedro Sánchez, sent vicepresident, en una fugida cap endavant per encapçalar la llista de Unides Podem a les eleccions madrilenyes. Esglésies deia en la seva última intervenció parlamentària que "dimitiré com a diputat abans que com a vicepresident" trastocant així els seus plans inicials de mantenir els dos càrrecs: vicepresidència i acta de diputat fins que comencés la campanya electoral, el 18 d'abril. No va tenir en compte, algú no l'hi va dir, que la llei electoral de la Comunitat de Madrid deixa clar en el seu article 3 que això no és possible.





El diputat morat ha tornat a tenir el protagonisme en la seva última intervenció parlamentària. No ha desaprofitat l'ocasió per mantenir un agre intercanvi de retrets amb Teodoro García Egea, a què li deia "ja està bé de corruptes, ja està bé de comprar diputats i ja està bé d'impunitat". Per minuts després d'anunciar que en les pròximes hores presentarà una denúncia contra el secretari general del PP. Com era d'esperar, les expectatives s'han complert i, com va fer en el seu debut parlamentari, Pablo Iglesias va tornar a repetir la frase: "Perquè van ser, som; i perquè som, seran ".





Fa cinc anys Pablo Iglesias entrava al Parlament amb una frescor que aconseguia il·lusionar molta gent desencantada. S'anunciava un canvi en la forma de fer política.Venia disposat a acabar amb el que ell anomenava la casta. Però cinc anys després, ell i el seu partit han sucumbit a les prebendes que tant havien criticat. L'esperança inicial i la il·lusió s'ha transformat en frustració i divisió. I no només política, sinó ciutadana. ¿S'ha propiciat una altra vegada el parlar de vermells i fatxes? Això sembla, per desgràcia de tots. Ara només es pugui ser una de les dues coses i són excloents. Tot això recorda aquella cançó que cantava Juan Erasmo Monchi la tornada deia "els que es van ja tornaran. Quan van marxar no volien marxar. Els que es van ja tornaran ". És aplicable als dos "bàndols".





Així que, Pablo Iglesias es va, diu que per no tornar a cap dels càrrecs que encara ostenta per pocs dies. El que li depara el dia 5 de maig està supeditat als resultats que aconsegueixi. El líder morat, que no es troba en el seu millor moment, se l'està jugant a una sola carta que li pot sortir bé o malament. En aquest joc sempre té avantatge el repartidor. Si no aconsegueix bons resultats - segons les enquestes no ho van a ser- la seva carrera política s'haurà acabat. Per això, la campanya electoral està sent molt dura i més encara quan es vagi apropant la data de les votacions. Voldrà suïcidar políticament Esglésies? Alguns diuen que si. Hi ha més d'un que ho està desitjant, també en la seva formació política. Ha deixat massa cadàvers en el camí i ja se sap que "el que sembra recull els fruits del que sembreu" . Si la jugada arriscada la supera, Esglésies podrà dir "No és un adéu, és un fins després". El sorteig, el 4 de maig, a la Comunitat de Madrid