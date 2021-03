Aragonès demana un acord "sense demora" i accepta ser el candidat a President

Pere Aragonès (EP)





El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha assumit aquest dimecres l'encàrrec de la presidenta de Parlament, Laura Borràs, de proposar-ho com a candidat a la investidura i ha demanat aconseguir un acord "sense demora per fer un Govern sòlid ".





Ho ha dit en una publicació al seu compte de Twitter recollida per Europa Press, després que Borràs hagi anunciat que el proposa com a candidat a la investidura a la Presidència de la Generalitat, tot i que encara no té els suports suficients per ser escollit cap del nou Executiu.





"Assumeixo la proposta de la presidenta Laura Borràs i defensaré la meva candidatura a la Presidència de la Generalitat. Exposaré el projecte de país que tenim i les propostes que cal prendre per millorar la vida de la ciutadania, garantint oportunitats i drets per a tothom", ha afirmat.





També ha expressat la seva convicció que "és més urgent que mai formar un Govern de transformació per afrontar amb fermesa i valentia el rescat social, la recuperació econòmica i la sortida democràtica a l'conflicte amb l'Estat, basada en l'amnistia i l'autodeterminació".





"Aquest divendres podem donar un gran pas endavant. La ciutadania de Catalunya ens exigeix l'acord sense demora per fer un Govern sòlid, reflex de la majoria independentista i d'esquerres aconseguida, que busqui solucions i dibuixi un futur ambiciós en tots els àmbits", ha afegit.