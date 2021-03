Un estudi evidencia que la immunitat enfront el Covid-19 pot durar dies o dècades

Científics de la Facultat de Medicina de Duke-NUS, el Centre Nacional de Malalties Infeccioses (NCID) i els Laboratoris de Malalties Infeccioses de l'Agència de Ciència, Tecnologia i Recerca han observat que la immunitat enfront del Covid-19 pot durar dies o dècades .





Covid-19





L'estudi, publicat a 'The Lancet Microbe', mostra que la gravetat de la infecció podria ser un factor decisiu per tenir anticossos més duradors. Els individus amb nivells baixos d'anticossos neutralitzants encara poden estar protegits del COVID-19 si tenen una immunitat sòlida de cèl·lules T.





L'equip va seguir a 164 pacients amb COVID-19 a Singapur durant sis a nou mesos, analitzant la seva sang a la recerca d'anticossos neutralitzants contra la SARS-CoV-2, les cèl·lules T i les molècules de senyalització de el sistema immunològic. Després van utilitzar aquestes dades per establir un algoritme d'aprenentatge automàtic per predir les trajectòries dels anticossos neutralitzants de les persones al llarg de el temps.





"El missatge clau d'aquest estudi és que la longevitat dels anticossos neutralitzants funcionals contra la SARS-CoV-2 pot variar molt i és important monitorar això a nivell individual. Aquest treball pot tenir implicacions per a la longevitat de la immunitat després de la vacunació , que serà part dels nostres estudis de seguiment ", han detallat els experts.





L'equip va poder classificar a les persones en cinc grups segons la durada dels seus anticossos. El primer grup, que mai va desenvolupar anticossos neutralitzants detectables, també anomenat grup 'negatiu', comprenia el 11,6 per cent dels pacients de l'estudi.





El grup de 'disminució ràpida' (26,8 per cent) tenia diferents nivells inicials d'anticossos que van disminuir ràpidament. El grup de 'disminució lenta' (29 per cent) va donar positiu en la majoria dels casos d'anticossos als sis mesos. El grup 'persistent' (31,7 per cent) va mostrar pocs canvis en els seus nivells d'anticossos fins a 180 dies i, finalment, el grup de 'resposta retardada' (1,8 per cent) va mostrar un marcat augment en els anticossos neutralitzants durant la convalescència tardana.





Si bé aquest estudi es va centrar en determinar els nivells d'anticossos neutralitzants, que són part de el sistema de defensa immunològic integral de el cos, l'altre aspecte important d'una defensa immunitària eficaç és la immunitat de les cèl·lules T.





L'estudi va trobar que els pacients avaluats, inclosos els de l' 'grup negatiu', van mostrar una immunitat sostinguda de cèl·lules T sis mesos després de la infecció inicial. Això mostra que els individus encara poden estar protegits si tenen una sòlida immunitat de cèl·lules T quan el nivell d'anticossos neutralitzants és baix.





"Trobem que els anticossos contra la SARS-CoV-2 disminueixen en diferents persones a diferents velocitats. Això emfatitza la importància de les mesures socials i de salut pública en la resposta a un brot pandèmic en curs. No obstant això, la presència d'immunitat de cèl·lules T brinda l'esperança d'una protecció a més llarg termini que requerirà més estudis i temps perquè es confirmi l'evidència epidemiològica i clínica ", han tancat els investigadors.