El Consell Interterritorial descarta modificar el pla de Setmana Santa per avançar el toc de queda

El Govern i les comunitats autònomes han decidit aquest dimecres al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut mantenir el document de restriccions per Setmana Santa i no aplicar cap nova mesura sobre els horaris del toc de queda ni de tancament d'activitat no essencial, segons han informat fonts de la reunió.





Carolina Darias (EP)





Al llarg de la jornada d'aquest dimecres, diferents informacions asseguraven que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, s'hauria posat en contacte amb alguns consellers de Salut de diferents comunitats autònomes per sondejar la possibilitat d'avançar el toc de queda a les 20.00 hores Setmana Santa.





No obstant això, en el Consell Interterritorial d'aquesta tarda no s'ha acordat incloure cap nova mesura sobre horaris pel que fa al toc de queda ia l'activitat no essencial. El document que es va acordar fa unes setmanes establia les 23.00 com l'hora límit per al toc de queda a aquestes dates.





De fet, a la reunió d'aquest dimecres ha estat present el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha assenyalat a les autonomies la necessitat de controlar les mesures que es desprenen d'aquest document compartit d'actuacions en la Setmana Santa.





A més, hi ha hagut diverses CCAA que han demanat un control exhaustiu de les fronteres després de les crítiques al Govern per permetre el turisme estranger però no la mobilitat entre diferents autonomies. Aquí, Marlaska ha defensat el control que ja existeix en els aeroports.