Alemanya retira el confinament per Setmana Santa: Merkel diu que ha estat un "error"

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel , Ha fet marxa enrere al confinament estricte de cinc dies anunciat per Setmana Santa després de les crítiques rebudes en les últimes hores per la falta de claredat sobre els elements claus d'aquest pla, un "error" que ha assumit a títol personal.





Angela Merkel (EP)





Tot just 24 hores després del primer anunci, que va arribar després d'una reunió maratoniana, Merkel ha confirmat inicialment el canvi en una trobada convocada d'urgència aquest dimecres amb els principals responsables polítics dels estats federats. Poc després, ha comparegut davant el Bundestag, la cambra baixa de Parlament.





"La idea d'un tancament per Setmana Santa es va concebre amb la millor de les intencions, perquè sens dubte hem de reduir i revertir la tercera onada de la pandèmia. No obstant això, la idea va ser un error", ha admès Merkel, al reconèixer la "incertesa" que el pla ha generat.





En aquest sentit, ha armat que havia generat "moltes preguntes" incapaços d'aclarir "en tan poc temps", per exemple en relació a les hores de treball perdudes o a l'activitat de comerços i fàbriques. El Govern per ara no ha plantejat cap pla alternatiu.





Les autoritats alemanys havien pactat que, entre l'1 i el 5 d'abril, s'endurissin encara més les actuals restriccions, en vigor a principi fins al 18 d'abril. Durant els cinc dies especials, estava previst que tanquessin pràcticament tots els comerços i es limitessin les reunions.





La viceportaveu de Merkel, Ulrike Demmer, ha apuntat que el Govern estudia limitar els viatges turístics a l'estranger, després que s'hagin disparat les reserves de vols a les illes Balears després de la retirada de l'arxipèlag com a zona de risc el 14 de març. Aquesta revisió evita als viatgers la quarantena i les proves que fins ara eren obligatòries a la tornada.





Demmer no ha donat més detalls, però una portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers ha aclarit que per ara no està previst llançar una advertència de viatge a nivell mundial com va passar al principi de la pandèmia la primavera passada.





MÉS DE 75.000 MORTS





Les autoritats d'Alemanya han confirmat aquest dimecres prop de 250 morts per coronavirus durant l'últim dia, amb el que el país europeu supera el llindar dels 75.000 morts en el marc de la pandèmia, segons les dades recollides per l'Institut Robert Koch.





L'organisme, l'ens governamental encarregat del control de malalties infeccioses, ha manifestat que durant les últimes 24 hores s'han detectat 15.813 casos i 248 decessos, el que situa els totals en 2.690.523 i 75.212, respectivament.





Així mateix, ha assenyalat que la taxa d'incidència acumulada durant els últims set dies és de 108,1 casos per cada 100.000 habitants, amb 89.940 contagis durant l'última setmana i prop de 170.000 casos actius. Després de diverses setmanes de descens, aquest indicador ha tornat a ascendir en els últims dies.





D'altra banda, ha xifrat en al voltant de 2.445.300 el total de persones recuperades fins a la data de la COVID-19, la malaltia causada pel nou coronavirus, incloses unes 11.600 durant les últimes 24 hores.