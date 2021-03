Un vaixell encallat ha bloquejat el canal de Suez posant en risc el flux de comerç internacional

Imatge del vaixell accidentat - Youtube





Un dels vaixells portacontenidors de càrrega més grans de el món ha patit un accident i s'ha quedat encallat al Canal de Suez, bloquejat tot el trànsit i amenaçant amb interrompre un sistema de transport global ja afectat per la pandèmia del coronavirus.





El MV Ever Given, un vaixell portacontenidors amb bandera de Panamà que transporta contenidors entre Àsia i Europa, va quedar encallat dimarts al famós estret que divideix l'Àfrica continental de la península de Sinaí.





Evergreen Marine Corp, una important companyia naviliera amb seu a Taiwan que opera el vaixell, va dir en un comunicat que Ever Given havia estat superat per forts vents quan va ingressar a Canal de Suez des del Mar Roig, però cap dels seus contenidors s'havia enfonsat .





Tota la tripulació del mega vaixell ha pogut ser localitzada i es troba fora de perill. Tampoc hi ha hagut ni informes de ferits ni de contaminació o danys a la càrrega, segons ha informat la companyia Bernhard Schulte Shipmanagement.





Pel Canal de Suez, d'uns 160 quilòmetres i inaugurat el 1869, flueix poc més del 10% de el comerç mundial i és una de les vies més importants del món en el transport de gas, petroli i mercaderies.