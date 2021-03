La plantilla de Bosch a Lliçà d'Amunt anirà a vaga de el 6 al 30 d'abril per evitar el tancament

Treballadors de Bosch @EP





La plantilla de Bosch a Lliçà d'Amunt (Barcelona) ha avisat aquest dimecres que anirà a vaga de l'6 a 30 d'abril per evitar el tancament de la planta, han informat fonts de CCOO de Catalunya.





Així ho ha anunciat el comitè d'empresa de la planta de Bosch després de la trobada al pavelló d'esports del municipi juntament amb els comitès d'altres plantes que el grup té a Espanya --la de Castellet i la Gornal (Barcelona) i Madrid- -.





La demanda del comitè d'empresa és aconseguir un pla de viabilitat industrial que permeti mantenir l'activitat i donar continuïtat als llocs de treball a la planta de Lliçà d'Amunt.





Un cop finalitzada la reunió, els representants dels treballadors s'han traslladat a les portes de la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt per concentrar-se al costat de la plantilla.





Bosch va comunicar el passat 25 de febrer a el comitè d'empresa la intenció de tancar la planta de Lliçà d'Amunt (Barcelona) --on treballen 336 persones--, que se sumava a la de la planta de Castellet i la Gornal (Barcelona ), anunciat el setembre de 2020 i previst per a novembre d'aquest any --que afecta 300 treballadors--.