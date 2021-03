Mor als 72 anys el periodista i escriptor Jorge Martínez Reverte

El periodista i escriptor Jorge Martínez Reverte ha mort als 72 anys com a conseqüència d'un carcinoma, segons ha informat 'El País', diari en el qual col·laborava habitualment des de 1980.

Nascut a Madrid el 1948, va estudiar Ciències Físiques i Periodisme i ha treballat com a periodista 'Cambio 16', 'Posible', 'Ciudadano', 'La Calle' o 'Zona Abierta' i en diaris com 'El País', 'El Sol' i' El Periódico de Catalunya'.





Javier Martínez Reverte @EP





Germà del també escriptor Javier Reverte, mort l'any passat, també va treballar en els serveis informatius no diaris de TVE i en emissores de ràdio com Ràdio Nacional d'Espanya, Onda Madrid o Canal Sud.





Va publicar diverses novells, antre elles sis centrades en la vida del periodista Julio Gálvez - 'Massa per a Gálvez' (1979), 'Gálvez a Euskadi' (1981), 'Gálvez i el canvi del canvi' (1995), 'Gálvez en la frontera '(2001),' Gudari Gálvez '(2005),' Gálvez entre els lleons '(2013) i' Gálvez i la caixa dels trons '(2017), així com altres com' El missatger '(1982) o 'Una vida d'heroi' (1991).





Assagista i historiador, és també autor del llibre de relats 'L'últim cafè' (1989) i de dos llibres relacionats amb la història i la memòria: 'Fills de la guerra' (2001), en col·laboració amb Socors Thomás; i 'Soldat de poca fortuna' (2001), en col·laboració amb Javier Reverte i Jesús Martínez Tessier.





Altres publicacions de Martínez Reverte són 'Gos menja gos'; 'Guia per a llegir els diaris' (2002); 'La batalla de l'Ebre' (2003); i 'La batalla de Madrid' (2004).