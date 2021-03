Puigdemont, el principal obstacle a les negociacions entre ERC i Junts

Carles Puigdemont (EP)





Les negociacions entre ERC i Junts per aconseguir un acord per investir el candidat republicà, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat segueixen encallades en el debat sobre quin paper ha de tenir el Consell per la República (CxRep), és a dir, Carles Puigdemont, en la coordinació de l'estratègia independentista a falta d'un dia per al primer ple d'investidura.





Ho han explicat fonts coneixedores, després de la reunió que han mantingut les comissions negociadores dels dos partits aquest dimecres a la tarda i podrien tornar a reunir-se aquesta nit de forma telemàtica.





El paper del Consell per la República és ara mateix el principal escull per arribar a un acord: Junts vol que aquest òrgan, presidit per Carles Puigdemont, tingui més pes i sigui l'espai que coordini l'estratègia independentista, mentre que ERC aposta per reformular-perquè participin tots els partits i entitats favorables a la independència.





Segons les fonts ja citades, en la reunió d'aquest dimecres a la tarda els republicans han lliurat un document a Junts amb una nova proposta sobre com reformular aquest òrgan perquè estigui format pels principals actors de l'independentisme --ERC, Junts, la CUP , ANC i Òmnium-- i totes les parts "se sentin còmodes".





Per a ERC, el CxRep sempre ha estat un òrgan "partidista" de Junts i per això mai han apostat per ell, tot i tenir un membre, Isaac Peraire, a l'adreça, i això és el que volen canviar.





A més, en el preacord que van aconseguir ERC i la CUP apostaven per crear una taula de coordinació independentista, en la qual el Consell quedava subordinat i assenyalaven que "en aquesta taula s'haurà d'acordar com s'estableix la coordinació entre tots els espais existents", com l'òrgan presidit per Puigdemont.





Ara mateix en la direcció del Consell per la República hi ha representants de Junts, ERC, ANC, Òmnium, Poble Lliure -una de les corrents de la CUP malgrat que els 'cupaires' no formen part-- i formacions properes a Junts, com Demòcrates, Acció per la República, Solidaritat per la Independència, Independentistes d'Esquerres i Moviment d'Esquerres.





SALVADOR ILLA OFEREIX UN PLA B





El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat aquest dimecres la presidenta de Parlament, Laura Borràs, que vol ser proposat com a candidat en el ple d'investidura d'aquest divendres, en lloc que ho sigui el republicà Pere Aragonès, perquè no reuneix encara els suports suficients.





"Li he traslladat que tinc la disponibilitat d'afrontar aquest debat d'investidura i intentar convèncer la resta dels diputats", ha explicat Illa en roda de premsa després de reunir-se amb Borràs a la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, que ha tancat amb el candidat de PSC, a l'haver estat el bestiar de les eleccions en vots i que va empatar amb ERC en escons.





Preguntat per que la seva candidatura no reunisca els suports suficients per ser investit president, ha recordat que va ser el més votat en els comicis i ha dit que mantenen converses amb altres grups, i ha afegit: "Cap altre candidat té garantit el suport per superar aquesta investidura ", en referència a Aragonès.





Sobre els suports de què disposa, ha destacat que compta amb els vots dels 33 diputats de PSC i amb la "legitimitat d'haver guanyat les eleccions", i ha recordat que altres grups --en referència a Cs-- han indicat que podrien votar-lo, de manera que treballen en aquesta possibilitat per tenir més suports.





Illa ha advertit que les negociacions entre partits independentistes per investir Aragonès són "presoneres de la CUP i de la dreta catalana", i ha dit que aposten pel camí fàcil però alhora el més costós per a Catalunya, que és el bloqueig i la paràlisi, segons ell.





"Catalunya seguirà perdent amb aquest possible pacte, que ja neix tocat. Es pot evitar la repetició d'un fracàs. Hi ha una alternativa, i estic disposat a construir-la", ha remarcat Illa, que ha avisat que no es pot ser president de la Generalitat a qualsevol preu, i que Catalunya es mereix molt més.





Ho ha dit poc abans que Borràs anunciï el candidat que proposa per sotmetre a la investidura, cosa per a la que s'ha postulat Illa i Aragonès, que busca un acord amb Junts i amb la CUP que encara no s'ha tancat.