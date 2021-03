Pfizer inicia un estudi amb un nou tractament oral davant el Covid-19

Pfizer @EP





Pfizer ha anunciat aquest dimarts que ha iniciat un estudi de fase 1 en adults sans en Estats Units per avaluar la seguretat i la tolerabilitat d'un nou tractament antiviral oral en investigació per la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID- 19.





El candidat clínic antiviral oral PF-07321332, un inhibidor de la proteasa, ha demostrat una potent activitat antiviral 'in vitro' contra la SARS-CoV-2, així com una activitat contra altres coronavirus, el que suggereix el seu potencial per al tractament de l' COVID-19, així com el seu possible ús per fer front a futures amenaces de coronavirus.





"Hem dissenyat el PF-07321332 com una possible teràpia oral que podria receptar a el primer signe d'infecció, sense necessitat que els pacients estiguin hospitalitzats o en cures crítiques.





A el mateix temps, aquest candidat antiviral intravenós és una possible opció de tractament nova per als pacients hospitalitzats. Junts, tots dos tenen el potencial de crear un paradigma de tractament integral que complementi la vacunació en els casos en què la malaltia segueix apareixent ", explica el director científic i president d'Investigació Mundial, Desenvolupament i Metge de Pfizer, Mikael Dolsten.





Els inhibidors de la proteasa s'uneixen a un enzim viral (anomenada proteasa), impedint que el virus es repliqui en la cèl·lula. Els inhibidors de la proteasa han estat eficaços en el tractament d'altres patògens virals com el VIH i el virus de l'hepatitis C, tant sols com en combinació amb altres antivirals. Les teràpies comercialitzades actualment que es dirigeixen a les proteases virals no solen estar associades a la toxicitat i, per tant, aquesta classe de molècules podria proporcionar tractaments ben tolerats contra la COVID-19.





L'assaig de fase 1 és un estudi aleatoritzat, doble cec, obert al patrocinador, controlat amb placebo i amb escalada de dosi única i múltiple en adults sans que avalua la seguretat, la tolerabilitat i la farmacocinètica de PF-07.321.332.





L'inici d'aquest estudi està recolzat pels estudis preclínics que van demostrar l'activitat antiviral d'aquest potencial terapèutic, primer en la seva classe, contra la SARS-CoV-2, dissenyat específicament per inhibir la replicació de virus.





Pfizer també està investigant un inhibidor de la proteasa administrat per via intravenosa, el PF-07304814, que es troba actualment en un assaig de fase 1b de dosis múltiples en participants d'assajos clínics hospitalitzats amb COVID-19.