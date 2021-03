Teatre Borràs: Toni Moog torna amb "Fortnique"

El teatre Borràs ha pres el relleu al mític Can Pistoles de les Rambles, que primer va ser cinema i després teatre i va haver de tancar les seves portes per qüestions immobiliàries i d'aquesta manera la cartellera del local de la plaça Urquinaona acull els artistes habituals de la seva predecessor. Toni Moog era un dels indispensables, ja que es va eternitzar al Capitol, sobre l'escenari del gran protagonitzar fins a dotze temporades, encara que l'última va haver de ajornar-se, com tantes coses, pel maleït coronavirus.













Doncs bé, Toni ha tornat ara amb més força de la mà del seu espectacle "Fortnique" en què es revela fidel a si mateix. És a dir, que es desenvolupa només davant el respectable amb l'habitual naturalitat, com si estigués davant d'un grup d'amics incapaços d'incomodar pel seu llenguatge col·loquial, desacomplexat i llengut, i en el qual, entre ocurrències i acudits, bromes i veres, frases explícites i sobreentesos, llisca amb absoluta naturalitat, es podria dir fins i tot que amb ingenuïtat adolescent, maledicències i tacs, quan no blasfèmies. Anem, que en altres temps menys flexibles hagués hagut de sortir més d'una vegada de teatre custodiat per la Policia Armada i en direcció a la comissaria més propera.





En aquesta ocasió Toni cita, per descomptat, el desajust que ha produït en la nostra vida, i fins i tot en els nostres costums sexuals, la pandèmia i se la pren amb bon humor. El més notable, però, és la seva manifestació clarament oposada als corrents imperants i, en particular, a una altra epidèmia pitjor per a la qual no hi ha, de moment, vacuna disponible: l'omnipresència d'aplicacions de lligar que, diu, "estan sobrevalorades ". Més encara, afirma haver-se donat de baixa de Lovoo, tinder, 3nder i Tindog, encara que no afirma el mateix de Grindr, aplicació que cita com de passada. Com confessa haver perdut la virginitat als 17 anys, però haver follat per primera vegada als 24, aquesta dada potser pogués donar alguna pista significativa d'aquesta elusió tenint en compte que, com és ben sabut, l'un no comporta necessàriament allò altre .. . a més, i com ens han explicat, Moog "vol revelar els seus secrets per a ser feliços amb molt sexe, passant de coachings de la felicitat i de les típiques frases de Coelho o Tagore i explicant com convertir-se en un autèntic" PILF "(segons ell, la versió masculina de les MILF), com aparentar ser un pare modèlic per lligar al parc o com utilitzar el Wallapop per tirar els trastos ".





Cal participar d'un espectacle de Toni Moog per captar la simbiosi que es produeix entre l'actor i el públic, un fenomen que dura una hora i mitja llarga. Els espectadors entren el joc que se'ls proposa amb absoluta naturalitat, no es sorprenen de res, riuen, comparteixen complicitats i aplaudeixen sense reserves. Ara bé, també pot passar, com el dia de l'estrena, que hi hagi qui abandoni la sala, encara que potser no sigui per disconformitat amb l'espectacle, que per motiu urgent urgència personal; en tot cas una actitud respectable. Dit tot això la conclusió en òbvia: amb Toni Moog sobre l'escenari pot passar de tot.