Jutgen un sacerdot per possessió i difusió de milers d'arxius de pornografia infantil

L'Audiència de Màlaga té previst jutjar aquest dijous, 25 de març, a un sacerdot per al qual la Fiscalia sol·licita inicialment que se li imposi una pena de nou anys de presó, després intervenir milers d'arxius de pornografia infantil, molts dels quals, suposadament, havia compartit amb altres usuaris a la xarxa.





Tribunal de Màlaga (EP)





Segons les conclusions provisionals del fiscal, l'acusat feia servir connexió a Internet a nom de la seva mare, ja que vivien en pisos contigus des 2017 quan ell es va traslladar a Màlaga des Coslada (Madrid), on era professor d'un institut, per cuidar-la. A Màlaga no va exercir la docència.





Així, en el registre d'un dels immobles es van trobar diversos equips informàtics i multitud de dispositius d'emmagatzematge massiu amb arxius de pornografia infantil --entre ells, més de 400.000 imatges i vídeos-- i en l'altre domicili hi havia diversos discos durs i ninots d'aparença realista de menors, segons assenyala l'acusació pública.





L'escrit provisional del ministeri fiscal precisa que entre els arxius trobats en la investigació havia "nombrosos enregistraments a la platja enfocant a nens, imatges de menors posant sense roba i vídeos presos amb càmera oculta en banys, entre d'altres continguts de tipus pornogràfic".





L'acusat va ser suspès cautelarment de les seves funcions relatives a l'exercici del ministeri sacerdotal tant a Alcalá de Henares com a Màlaga. Se l'acusa d'un delicte de tinença, producció i distribució de pornografia infantil de notòria importància.





A més dels nou anys de presó, la Fiscalia sol·licita que se li imposi al processat altres nou anys de llibertat vigilada i se li prohibeixi exercir feina relacionada amb menors durant el mateix període de temps.