Aquest dijous Rato i Trillo declaren pel judici de la caixa 'b'

Les declaracions dels ex alts càrrecs de PP citats com a testimonis en el judici pel presumpte pagament de la reforma de la seu nacional de la formació política amb diners de la caixa 'b' conclouen aquest dijous amb les compareixences dels exministres Rodrigo Rato i Federico Trillo.





Rodrigo Rato (EP)









Tots dos evitaran desplaçar fins a la seu judicial, ja que declararan davant del tribunal de la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional per videoconferència, a l'igual que han fet els exsecretaris generals del PP Javier Arenas i María Dolores de Cospedal, el exministre José María Michavila, l'expresident del Senat Pío García Escudero i els expresidents de Govern José María Aznar i Mariano Rajoy.





Precisament els que fossin caps de l'Executiu i líders del PP han donat el relleu a Rato --condemnat per l'ús fraudulent de la targeta 'black' i a qui la Fiscalia Anticorrupció recentment ha demanat 70 anys de presó per l'origen presumptament il·lícit del seu patrimoni - i Trillo, que compareixen just un dia després que ells.





Rato i Trillo van ser unes de les persones assenyalades per l'extresorer del PP Luis Bárcenas en una carta enviada a la Fiscalia Anticorrupció en què ha assegurat que diversos exalts càrrecs del PP van cobrar "complements salarials" procedents de la caixa 'b'. També va incloure en aquesta llista a l'expresident Rajoy; als exsecratarios generals María Dolores Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes; l'expresident del Senat Pío García Escudero i l'exdiputat popular Jaime Ignacio del Burgo.





El tribunal també té previst escoltar aquest dijous a director del diari 'El País' Javier Moreno Barber; l'exdiputat Carlos Mantilla Rodríguez; Jaume Colomar Porcel; i l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia i números dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que compareixerà per videoconferència des del centre penitenciari en què compleix condemna per la xarxa corrupta.