Gran contrast tèrmic aquest final de setmana: de les gelades nocturnes fins 25ºC o més de dia

El temps anticiclònic que està marcant la primera meitat de la setmana proporciona temps estable però també "forts contrastos de temperatura" entre el dia i la nit, és a dir, una "gran amplitud tèrmica", segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET ).





Diverses persones a la platja de la Barceloneta (EP)













Aquest dijous la situació seguirà de la mateixa manera, amb cels en general buidats. No obstant això s'espera que augmenti la nuvolositat pel nord-oest i pel Cantàbric on s'espera alguna pluja feble i hi haurà núvols baixos en zones costaneres de la Mediterrània i del Golf de Cadis.





Pel que fa a les temperatures mínimes, ha indicat que pujaran, de manera que aquest dijous les gelades pràcticament desapareixeran i les màximes en general no variaran massa, encara que poden registrar lleugeres baixades en el nord de Castella i Lleó i pujades al sud-est peninsular.





De nou, ha afegit que "un dia més" se superaran els 20ºC en nombrosos punts i fins i tot els 25ºC en punts de la meitat sud, mentre que les temperatures mínimes dijous seran normals per l'època. Així, ha assenyalat que les diürnes seran les pròpies de començaments de maig més que de finals de març. A les Canàries seguirà la calitja i bufaran un dia més els vents de sud-est intensos.





Pel que fa a el cap de setmana, Del Campo ha pronosticat que es mantindrà el temps anticiclònic i el cel poc ennuvolat o clar en la major part de país tot i que "amb alguns matisos", ja que l'extrem d'un sistema frontal cobrirà el cel de l'extrem nord i donarà lloc a precipitacions "majoritàriament febles" al Cantàbric divendres a la tarda i primera meitat de dissabte.





Aquests dies, divendres, dissabte i diumenge, espera que hi hagi núvols d'evolució diürna que als Pirineus i a l'entorn de sistema Ibèric puguin desembocar en xàfecs primaverals acompanyats de tempesta, encara que en general seran de caràcter feble. De la mateixa manera es poden produir ruixats en altres punts de l'interior, especialment el diumenge.





D'altra banda, al llarg del cap de setmana es formarà una borrasca a l'entorn de Canàries que possiblement deixi precipitacions a les illes occidentals i el portaveu no descarta que algunes d'elles, a més puguin ser intenses.





"Precaució a l'arxipèlag, on a més podria persistir la calitja i registrar-se de nou ratxes intenses de vent", ha comentat.





Pel que fa a les temperatures d'aquest divendres, preveu que seguirà l'ambient fresc a primeres hores del dia i l'ambient temperat a la tarda, amb una lleugera baixada dels termòmetres divendres al nord-oest i el dissabte a la Mediterrània, tot i que ascendiran a la resta. Diumenge a la meitat nord la pujada de les temperatures serà notable.





En general, preveu que el cap de setmana es superin els 20ºC de màxima en àmplies zones i diumenge es fregaran els 25ºC a l'interior de Galícia, vall de l'Ebre, punts d'Extremadura i Andalusia.





De fet, ha subratllat que a la vall de Guadalquivir, tant dissabte com diumenge s'arribarà probablement els 27 o 28ºC en ciutats com Còrdova o Sevilla.





Finalment, ha avançat que "amb una mica d'incertesa", les temperatures fins i tot podran pujar una mica més al començament de la setmana que i a partir de mitjans de la setmana que ve, encara que amb menor fiabilitat en el pronòstic, alguns escenaris apunten a la possibilitat de que arribi una borrasca pel nord peninsular que podria donar lloc a precipitacions, sobretot al terç nord. En tot cas, ha dit que no sembla que hagin de assolir intensitats importants.