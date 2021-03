Acorden pena de dos anys per a un capellà que tenia milers d'arxius de pornografia infantil

La Fiscalia de Màlaga i la defensa el sacerdot acusat de pornografia infantil, a què se li van intervenir milers d'arxius d'aquest contingut, han arribat a un acord de conformitat pel qual es condemna al processat a una pena de dos anys de presó i un període posterior de llibertat vigilada.





Ciutat de la Justícia de Màlaga @EP





Així ho han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia. El judici estava previst que es desenvolupés en el matí d'aquest dijous a la Secció Vuitena de l'Audiència malaguenya, però finalment no s'ha arribat a celebrar, a l'arribar-se a l'acord entre les parts.





Les fonts han apuntat que en aquest acord, amb el qual la defensa i l'acusat han expressat la seva conformitat, també s'estableix que el condemnat no podrà exercir cap tipus d'ocupació o càrrec públic relacionat amb menors d'edat.





Segons l'acusació, l'acusat utilitzava la connexió a Internet a nom de la seva mare, ja que vivien en pisos contigus des 2017 quan ell es va traslladar a Màlaga capital des Coslada (Madrid), on era professor d'un institut, per tal de cuidar-la . A Màlaga no va exercir la docència.





En el registre d'un dels immobles es van trobar diversos equips informàtics i multitud de dispositius d'emmagatzematge massiu amb arxius de pornografia infantil --entre ells, més de 400.000 imatges i vídeos - i en l'altra casa hi havia diversos discos durs i ninots de aparença realista de menors, segons el fiscal.





L'escrit del ministeri fiscal precisava que entre els arxius trobats en la investigació havia "nombrosos enregistraments a la platja enfocant a nens, imatges de menors posant sense roba i vídeos presos amb càmera oculta en banys, entre d'altres continguts de tipus pornogràfic".





L'acusat va ser suspès cautelarment de les seves funcions relatives a l'exercici del ministeri sacerdotal tant a Alcalá de Henares com a Màlaga. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava nou anys de presó per un delicte de tinença, producció i distribució de pornografia infantil de notòria importància, tot i que finalment, després de l'acord, ha estat condemnat a dos anys de presó.