Mor un motorista després d'un accident amb un tractor a Anglesola

Mossos @ep





Un motorista ha mort el matí d'aquest dijous a la carretera C-53 a Anglesola després de ser envestit per un tractor per causes que encara s'estan investigant.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 9.58 hores, i arran de l'sinistre viari s'han activat quatre patrulles la policia catalana i dues ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT ).





Amb aquesta nova víctima, ja són 17 les persones que han mort a causa d'un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que va d'any.