Les vacunes contra el Covid-19 són segures en la majoria de les persones amb al·lèrgies greus, segons un estudi

@EP





El Servei d'Al·lergologia de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón i n Madrid ha realitzat un estudi, entre el personal sanitari de centre amb antecedents de malalties al·lèrgiques greus, per conèixer la seguretat de les vacunes de mRNA enfront de virus SARS-CoV-2, i la principal conclusió ha estat que en una àmplia majoria és segura.





S'ha realitzat entre personal de centres sanitaris per ser un dels primers col·lectius als quals s'ha començat a vacunar pel seu alt risc d'exposició a la SARS-CoV-2. I s'ha seleccionat a 186 professionals amb antecedents d'anafilaxi, asma greu, urticària / angioedema greu o síndrome d'activació mastocitària.





Una de les conclusions més importants d'aquest estudi prospectiu és que tan sols el 1,6% dels pacients van presentar proves cutànies positives a les vacunes o als components de les mateixes, i no van ser vacunats en previsió d'una reacció al·lèrgica sistèmica greu. Dins el grup de persones a què es va indicar la vacuna, el 99,22% dels inoculats van tolerar les administracions de les vacunes.





Així mateix, els investigadors assenyalen que només una pacient, amb asma bronquial greu, va patir una reacció immediata, als 10 minuts de rebre la seva dosi, sent controlada a l'Hospital de Dia d'Al·lèrgia.





En aquesta sèrie de pacients s'ha demostrat la utilitat d'un protocol elaborat per discriminar els pacients al·lèrgics greus i de la necessitat de fer-hi un estudi al·lergològic dirigit previ a l'administració de la vacuna.





"Després de realitzar les proves cutànies, sempre controlades per personal del propi Hospital de Dia d'Al·lèrgies, en tot just 15 minuts es pot saber si els pacients presenten alguna sensibilització als components de les vacunes" aclareix José Manuel Zubeldia, cap de Servei d'Al·lèrgia de l' Hospital Gregorio Marañón.





Si la prova és negativa, es procedeix a administrar la primera dosi de la vacuna i després de 30 minuts d'espera, per si tinguessin algun tipus de reacció, poden anar-se'n. "En els pacients que donin positiu en les proves cutànies no es procedirà a la vacunació, tot esperant noves vacunes", explica.





Aquest treball del Servei d'Al·lèrgia de l'Hospital Gregorio Marañón és el primer publicat a nivell mundial que presenta les conclusions i avantatges de la realització d'un estudi al·lergològic previ a l'administració de les vacunes. El Marañón no només està aplicant aquest procediment als treballadors del propi centre que mostren aquest tipus d'afeccions al·lèrgiques, sinó que, a través de Subdirecció de Continuïtat Assistencial de l'hospital, s'està fent extensiu al personal sanitari dels onze centres d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut de l'hospital.





L'estudi, les primeres autores són Jimena Crespo i Patricia Rojas, coordinat per Mª Luisa Baeza, Pilar Tornero i José Manuel Zubeldia, cap de servei d'Al·lergologia del Marañón, ha estat publicat a la revista 'Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology'.