Calvo no comparteix la decisió d'Iglesias de denunciar el PP per suposat suborn en la moció de Múrcia

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha desvinculat a l'Executiu de la decisió de l'encara vicepresident segon, Pablo Iglesias, de presentar una denúncia per suborn davant la Fiscalia Anticorrupció contra el número dos de PP, Teodoro García Egea, a què acusen de "comprar" diputats per frenar la moció de censura fallida de Múrcia.





Carmen Calvo





"Aquesta decisió l'ha pres Iglesias com a líder d'un partit, no com a vicepresident segon", ha assegurat la número dos de Govern a l'ésser preguntada sobre si comparteix aquesta decisió, en una entrevista a RNE.





Segons Calvo, el que ha passat a Múrcia, i la desbandada de membres de Ciutadans el PP que s'ha succeït després, és "d'una deshonestedat fatal d'ètica". Tot i això, no ha volgut respondre a si considera que, a més de ser reprotxable èticament, podria haver delicte en el cas dels tres exdiputats del partit taronja que es van despenjar de la moció i que ara formen part del Govern murcià del PP.





"L'assumpte està en que l'escó és de la persona que l'obté. Des d'aquest punt de vista no hi ha res a dir, però el retret polític i ètic és el més profund que es pot fer", ha afegit, a l'ésser repreguntada sobre si, al seu judici, l'assumpte queda en el pla de l'ètica.





Així mateix, ha tornat a acusar el PP de "transfuguisme". "No és comprensible que el PP estigui capficat en això i ho exhibeixi. Té un problema gravíssim si pensa que la novetat, la renovació i el centre té a veure amb el més lleig de la política, que és destruir al teu adversari així", ha criticat.





Preguntada en concret pel cas de l'exdirigent de Ciutadans Toni Cantó, que s'ha convertit en l'últim fitxatge del PP, Calvo ha rebutjat parlar "de ningú en concret", però ha insistit que el PP està incorrent en un "transfuguisme de manual ", que està" a les antípodes de l'ètica ".





Així mateix, ha assenyalat que a Ciutadans "se li ha tornat en contra" la seva estratègia, segons el parer de Calvo, equivocada, de donar suport al PP perquè governés en comunitats en les que no havien guanyat les eleccions, com va ser el cas de Múrcia o Madrid.





"Sempre li ho vam dir. Van vostès a apuntalar el PP", ha recordat. "S'ho advertits, i tot això se li ha tornat en contra a Ciutadans", ha postil·lat.





SOBRE EL FRACÀS DE LES MOCIONS, DEMANA normalitzar





Sobre el fracàs de les mocions de censura presentades pel PSOE a Múrcia --en aquest cas al costat de ciutadans--, Castella i Lleó i Madrid --que ni tan sols va poder ser tramitada ", Calvo restat importància al fet que no hagin prosperat , negant d'aquesta manera que s'hagin de interpretar com un fracàs de la seva formació.





"Ens hem d'acostumar a que les mocions de censura formen part de la normalitat política de la democràcia", ha defensat. "Hem d'assumir com a part del dia a dia d'una democràcia", ha emfatitzat.





A més, ha defensat que el PSOE va guanyar les eleccions en tots els territoris on s'han presentat mocions. "Som el partit que ha guanyat en aquests territoris i tenim legitimitat suficient per intentar, mitjançant un procediment legal i democràtic, de fer-nos amb el poder", ha reivindicat.





Així mateix, ha tornat a carregar contra el PP per negar aquest fet i per haver acabat "ficant en el seu Govern", en el cas de Múrcia, "els que li posaven la moció de censura", en al·lusió a aquests tres exdiputats de Ciutadans que el PSOE considera "tràsnfugues".