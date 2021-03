L'Audiència de Barcelona rebutja arxivar la causa per intent d'homicidi a Mainat

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat arxivar la causa que investiga el presumpte intent d'homicidi del productor de televisió Josep Maria Mainat per part de la seva exparella Angela Dobrowolski.





Angela Dobrowolski @EP







L'acte desestima el recurs de Dobrowolski contra la interlocutòria del jutge instructor, que al gener ja va descartar arxivar el cas, i avala aquesta decisió.





La sospitosa va demanar arxivar la causa al considerar que no hi ha indicis suficients que ella presumptament intentés matar-ho injectant insulina tot i saber que és diabètic.





No obstant això, la secció 20 de l'Audiència de Barcelona argumenta que encara estan pendents diverses proves de la investigació per aclarir els fets, incloent la declaració en seu judicial d'alguns testimonis i dels sanitaris que van atendre Mainat aquesta nit.





Assenyalen que encara cal investigar la causa de la hipoglucèmia que va patir el productor i si els mesuraments del glucòmetre --que apunten que Dobrowolski "va trigar molt de temps, 30 minuts, des que li va realitzar a la seva parella un mesurament de glucosa amb un resultat alarmant fins que va avisar el SEM-- són fiables o no i si van marcar l'hora correcta.





El jutge instructor va destacar que les gravacions d'una càmera de seguretat la cuina poden ser incriminatòries: mostren com aquella nit Dobrowolski, abans de la hipoglucèmia de Mainat, va fins a 13 vegades a la nevera i en una ocasió va passar uns dos minuts manipulant algun objecte.





A LA PRESÓ PROVISIONAL





Dobrowolski està en presó provisional des del 6 de gener, quan ho va decretar la titular del Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona després de ser detinguda per intentar entrar a la casa familiar de Mainat al barri d'Horta-Guinardó.





La magistrada la va empresonar per un presumpte delicte de violació de domicili i, a més, per trencar les mesures cautelars que tenia amb anterioritat, a l'acostar-se a la casa i ser arrestada per quarta vegada: la primera a l'ésser acusada d'intent d'homicidi del seu exmarit , la segona per la falsificació d'uns talons a nom del productor televisiu, la tercera acusada d'un robatori amb força a la casa del productor a Canet de Mar (Barcelona), i finalment aquest aplanament.