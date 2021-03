La CUP avala el preacord amb ERC i votarà a favor de la investidura d'Aragonès

Les bases de la CUP han avalat el preacord assolit amb ERC amb el 59% dels vots, de manera que la formació 'cupaire' votarà a favor de la investidura de l'candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, de manera que ara la seva elecció en el ple d'aquest divendres depèn de si tanca o no un pacte amb Junts per investir com a president.









El grup parlamentari de la CUP en roda de premsa, amb la diputada Eulàlia Reguant (EP)















Ho ha anunciat aquest dijous en roda de premsa des del Parlament la portaveu de la CUP a la Cambra catalana, Eulàlia Reguant, després que els 1.401 militants inscrits a les Assemblees Obertes Parlamentàries de la formació hagin debatut sobre el preacord amb ERC.





Amb el 'sí' de la CUP a la investidura, Aragonès ja té 42 vots a favor per sortir escollit president aquest divendres i li faltarien 26 per aconseguir la majoria absoluta necessària per ser investit en primera volta, el que deixa la investidura en mans de Junts.





En el debat sobre el preacord, les bases de la CUP havien de votar tres preguntes diferents en forma d'arbre: en la primera sobre si avalen l'acordat amb ERC, el 59,31% de les bases ho han donat suport, el 38,59% han votat en contra i hi ha hagut un 2,10% de vots en blanc.





La segona pregunta plantejava si l'acord és suficient i la militància 'cupaire' ha contestat que 'no' amb un 85,59%, 1 12,91% que 'sí' i un 1,49% en blanc, mentre que la tercera pregunta era si s'havia de facilitar la investidura d'Aragonès en el cas que sortís una majoria contrària a l'preacord, pel que ha quedat anul·lada.

PUNT DE PARTIDA

Reguant ha afirmat que el preacord amb ERC "no té la profunditat" que hauria de tenir, que preferirien que fos més enllà però que són conscients de la capacitat d'incidència que les urnes els han donat a l'hemicicle, i ha cridat a Junts a la responsabilitat per sumar-se a l'acord.





Ha concretat que aquest no és un acord de govern, sinó acord de mínims i un punt de partida per iniciar un "cicle d'acumulació de forces i de confrontació democràtica".





"Demà votarem que sí, però deixant clar que si no es dóna compliment o s'entra en la dinàmica partidista i electoralista de la darrera legislatura, prendrem les decisions que creguem més oportunes", ha avisat.





També ha advertit a ERC que aquest preacord ha d'estar recollit en altres pactes als quals puguin arribar amb Junts: "Hem aprovat aquest i no un altre", i ha avançat que si això canvia, la CUP s'entén que no es manté l'acord que les seves bases han aprovat.





Reguant ha sostingut que no entendrien que Junts no compartís el preacord i ha desitjat que se sumi, perquè aquest text suposa un punt de partida i té l'objectiu d ' "iniciar una legislatura útil per al país i de confrontació democràtica".





A més, ha demanat als comuns, que van dir que els agradaven alguns elements de l'preacord, que decideixin si volen ser "la crossa del règim i la comparsa de l'PSOE o una eina de motor de canvi de país".





"PUNTS FEBLES"

La portaveu anticapitalista ha explicat que la militància no ha avalat punts concrets de l'preacord que veuen "massa febles o suaus", però els han emplaçat a seguir treballant, ja que veuen el preacord com un punt de partida i no un d'arribada.





Reguant ha concretat que aquests punts són qüestions programàtiques que queden "agafis" i creu que hi ha elements que no s'han recollit en el procés de negociació, com pel que fa al dret a l'habitatge.

TAULA DE DIÀLEG

Sobre la taula de diàleg, ha subratllat que la CUP no ha participat ni participarà perquè considera que en aquesta taula no es donarà sortida al conflicte a través de l'amnistia i el dret a l'autodeterminació, però ha afegit que no la utilitzaran "com a eina per donar suport o no a la Generalitat ".





'Cupaires' i republicans van incloure en el seu preacord que si en dos anys aquest espai de diàleg amb l'executiu central no aconseguia algun avanç --el temps que li queda com a màxim al Govern de Pere Sánchez--, es plantejarien acabar amb ella.





Reguant ha apuntat que el debat sobre si la CUP entrarà o no al Govern està obert i forma part de l'procés de negociació i ha reiterat que estan disposats a "fer el que sigui necessari" per iniciar un canvi de cicle en aquesta legislatura.