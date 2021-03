Joan Ripoll (UAO CEU) proposa abordar el problema dels preus del lloguer mitjançant l'adquisició pública d'immobles buits

"Per a influir en un mercat, has d'intervenir-hi". A partir d'aquesta premissa, el director del Departament d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba CEU, Joan Ripoll, considera que la manera d'abordar l'elevat preu dels lloguers és augmentar l'estoc d'habitatges públics disponibles per al lloguer.









Imatge de recurs (EP)





"Els ajuntaments haurien de disposar d'un estoc prou important d'habitatges per a poder influir en el preu de l'habitatge". Per a això no cal posar-se a construir des de zero. Una alternativa viable en el curt termini seria l'adquisició de cases buides. La mesura, segons el parer d'aquest economista, no seria massa complicada d'executar: "només requeriria voluntat política i planificació".





Una vegada els ajuntaments disposen d'aquesta reserva de pisos, podrien administrar-la per a anar regulant els preus del lloguer segons els cicles. Ripoll considera preferible aquesta opció que la de l'habitatge protegit, que no és "prou productiva" per als promotors i comporta la concentració de persones amb menys recursos en el mateix immoble. En canvi, "un estoc de pisos repartits per tota la ciutat et dóna l'oportunitat d'atendre la demanda dels diversos estrats socials i evitar el risc de marginalització".





Des del seu punt de vista, ni la fixació de preus màxims ni la introducció d'incentius fiscals són mesures adequades i eficients. Respecte a l'establiment d'un topall de preus, assenyala que tindria la conseqüència immediata d'una reducció de l'oferta de pisos de lloguer. Observa aquest professor que el cas de Catalunya ja ha evidenciat aquest efecte d'expulsió. Així, recorda que la Generalitat va imposar limitacions a l'augment dels preus del lloguer i, des de llavors, s'ha reduït el nombre de pisos de lloguer anunciats en plataformes com Habitaclia o Idealista.





D'altra banda, el topall de preus comportaria la probable aparició d'un "mercat parallel". És a dir, que la diferència entre el preu de mercat i el determinat oficialment es compensaria amb pagaments "informals".





Tampoc li sembla una solució adequada la introducció d'incentius fiscals per als propietaris que posen el seu habitatge per llogar. La bonificació hauria de ser prou atractiva com per a "compensar" a l'arrendador del risc de posar el seu immoble per llogar. Succeeix, a més, que l'incentiu tendirà a ser menys atractiu en zones de menor poder adquisitiu i preus més baixos, que són en les quals el propietari "assumeix un risc més gran", exposa Ripoll.