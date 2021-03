Nou revés judicial per a Ryanair: va vulnerar el dret de vaga dels seus treballadors el 2019

L'Audiència Nacional ha condemnat a Ryanair per vulnerar els drets de llibertat sindical d'Unió Sindical Obrera (USO) i Sindicat de Tripulants de Cabina de Passatgers de Línies Aèries (Sitcpla) i el dret de vaga dels treballadors que van participar en les aturades convocats els dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre del 2019.





Ryanair @EP





D'aquesta manera, la sentència condemna l'aerolínia a indemnitzar a cada sindicat amb 30.000 euros i a reposar als treballadors de la vaga de setembre de 2019 el bonus de productivitat mensual per import de 150 euros mensuals, de què només es deduirà la quantitat maig euros per cada dia de participació en aquesta vaga.





Aquesta sentència fa referència a les jornades de vaga convocades al setembre de 2019 contra el tancament de les bases de Tenerife, les Palmes de Gran Canària i Girona i les extincions de contractes de treball anunciades per Ryanair, que afectarien a tots els tripulants que prestaven serveis en aquestes bases.





Després d'analitzar els fets denunciats per USO i Sitcpla, el tribunal ha acreditat que l'empresari "va prendre decisions intrusives" en l'exercici de la vaga i, en conseqüència, al dret de llibertat sindical de les organitzacions convocants.





NOVA CONDEMNA PER CESSIÓ IL·LEGAL DE TREBALLADORS





A més, l'Audiència Nacional va emetre aquesta setmana una altra sentència en la qual va declarar que els contractes de treball de més de 400 tripulants de cabina amb Crewlink i Workforce per prestar serveis per a Ryanair constitueixen una cessió il·legal de treballadors, ja que el veritable empresari és Ryanair.





Per tant, els més de 400 tripulants afectats per aquesta sentència ara podran reclamar el seu dret a ser reconeguts com a treballadors de Ryanair i a tenir unes condicions laborals equivalents a aquells contractats directament per l'aerolínia irlandesa. La diferència salarial entre els tripulants d'agència i els contractats per la mateixa Ryanair ronda entre el 40% i el 60%.





Aquest dimecres, però, el director de Màrqueting de Ryanair, Dara Brady, ha indicat que la companyia va a recórrer aquesta sentència, ja que no estan d'acord amb aquesta resolució i s'ha mostrat confiat que tindran "èxit" en el recurs, ja que Ryanair "ofereix molt bones condicions als treballadors" i ha recalcat que durant la pandèmia han arribat a acords amb tots els representants dels treballadors, inclosos el sindicat de pilots espanyols SEPLA, excepte amb els TCP d'Espanya.