Catalunya deixa novament fora del procés de vacunació a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

El sindicat JUPOL, majoritari en el Consell de la Policia, i l'Associació Professional de la Guàrdia Civil, JUCIL, han tornat a denunciar l'incompliment que està duent a terme la Generalitat de Catalunya en relació amb la vacunació als agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Un incompliment que es repeteix ara després de la represa de la vacunació amb AstraZeneca.





El secretari regional d'JUPOL a Catalunya, Marcos Veiras ha mostrat el seu descontent ja que "el Servei Català de Salut no ha complert amb les directrius marcades pel ministeri de Sanitat en relació amb la vacunació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, havent vacunat únicament a 98 membres del Cos Nacional de la Policia a Catalunya i a 200 guàrdies civils de Barcelona ".





Per la seva banda Miracles Cívic, secretària provincial de JUCIL, ha anunciat que "des JUPOL i JUCIL s'estan preparant mesures judicials contra el Servei Català de Salut en el cas que no posi en marxa de manera immediata la campanya de vacunació contra el COVID- 19 als agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya ".





A més, Cívic ha criticat l'actitud de la Generalitat que "no vol vacunar els agents en actiu de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil de Catalunya, però no dubta a sol·licitar la seva col·laboració per als controls de trànsit dels Mossos".





Una situació que resulta encara més indignant tenint en compte que a Catalunya ja s'ha administrat la vacuna als membres d'altres cossos policials com els agents de Mossos d'Esquadra, Policies Locals i Serveis Penitenciaris a data d'aquest ja es troben vacunats.





Motiu pel qual, es van registrar sengles escrits a la Delegació de Govern a Catalunya ia la Comissió Interterritorial de salut en els quals se sol·licita que de forma immediata es comenci el procés de vacunació contra el COVID-19 als agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, complint així amb l'acordat en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, pel que fa a l'Estratègia de vacunació Davant el COVID-19 a Espanya i l'ordre de priorització de vacunació establert.





Nou procés de vacunació





En relació amb la represa del procés de vacunació amb AstraZeneca, Veiras ha denunciat que els serveis de salut de la Generalitat únicament han citat per a la vacunació als agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que es troben entre els 60 i els 65 anys, deixant fora del procés novament a la resta d'agents de tots dos cossos, que, segons la Generalitat, hauran d'esperar per rebre la seva dosi a què es vacuni a tota la població del seu rang d'edat.





Per aquests motius, des JUPOL i JUCIL, insten al Ministeri de Sanitat a que aclareixi els motius que han portat la Generalitat a modificar de manera unilateral el criteri de vacunació als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya i que posi en marxa els mecanismes necessaris per garantir la inoculació de la vacuna del COVID-19 a tots els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya.