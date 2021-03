Rufián es riu de les queixes de Puigdemont: "Respecte a tots els tuiters del món"

Gabriel Rufián @EP





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha evitat comentar les queixes abocades a Twitter per l'expresident català Carles Puigdemont contra part de l'independentisme, encara que sí li ha llançat un dard: "Tot el respecte a tots els tuiters del món", ha dit amb sorna.





En una roda de premsa al Congrés, Rufián ha estat preguntat pel 'fil' del líder de Junts queixant-se que sectors de l'independentisme "banalitzen" la seva tasca en el "exili" i fins i tot "lamenten" que no hagi estat extradit i que no estigui a la presó com altres presos del procés independentista de 2017.





TÉ TEMPS PER RESPONDRE





Després d'uns segons sense trobar una resposta, el líder d'ERC s'ha limitat a dir amb ironia: "Tot el respecte a tots els tuiters del món".





Això sí, ha dit desconèixer a qui es referia Puigdemont amb aquests missatges: "Envieu un DM (Missatge directe), que té temps per respondre".





En tot cas, Rufián ha negat que "banalitzi" aquest "exili" i ha recordat que també la secretària general d'ERC, Marta Rovira, està fora de Catalunya com l'expresident.