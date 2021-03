Presó per al tresorer de la Comissió Islàmica d'Espanya per finançar el terrorisme a través d'una ONG

El jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6, Joaquín Gadea, ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al tresorer de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE), Mohammad Hatem Rohaibani Sleik (61 anys), a què imputa un delicte de pertinença a organització terrorista i un altre de finançament del terrorisme, segons fonts jurídiques.





POLICIA NACIONAL





Aquesta decisió arriba després que hagi estat posat a disposició judicial, i després de prendre-li declaració, Hatem Rohaibani Sleik és un dels tres detinguts en l'operació policial desenvolupada aquest dimarts. Els altres dos, entre els quals es troba el president del CIE, Aiman Adlbi, van quedar en llibertat a l'espera que el magistrat decideixi si els cita per declarar.





Aquestes mateixes fonts jurídiques, assenyalen que el tresorer podria estar col·laborant amb una ONG que estaria facilitant ajuda econòmica a faccions jihadistes que són filials o que han servit als interessos d'Al-Qaida a Síria. Així, formaria part d'una xarxa de persones que es van coordinar durant anys per organitzar i traslladar des d'Espanya diners a aquestes faccions.





Per a aquesta operativa de recaptació de fons, es va crear una dinàmica fraudulenta per tal d'obtenir sumes de diners de desenes de persones residents a Espanya i que majoritàriament desconeixien qui eren els beneficiaris últims de diners que aportaven en campanyes de caritat.





Segons aquesta fonts, tant el detingut com els altres dos investigats es van valer de la seva posició d'influència en la gestió del Centre Islàmic Mesquita Abu Bakr a Madrid, situada al carrer Anastasio Herrero. De fet, el tresorer hauria utilitzat recursos de diverses associacions musulmanes interconnectades entre si i ubicades en aquest centre per recaptar aquests donatius sota l'aparença d'ajuda humanitària a orfes.





UNA ONG VINCULADA AMB UN GRUP TERRORISTA





Aquests diners recaptats, o part d'ell, es feia arribar amb posterioritat de manera opaca a una ONG anomenada Organització Humanitària Al Bashaer, que està vinculada a l'organització terrorista yihadista Yeish a l'Islam, que ha arribat a operar com a filial d'Al-Qaida a Síria .





Aquest mateix dijous, la Policia Nacional ha emès un comunicat informant de la detenció d'aquestes tres persones, dues a Madrid i una a Santa Creu de Tenerife, per la seva presumpta participació en un delicte de finançament del terrorisme, i apuntant que la investigació, declarada secreta, roman encara oberta.





Indiquen així mateix que els arrestats estan acusats de recaptar donatius solidaris fent ús dels recursos d'una associació cultural i dirigir una part a zones ocupades per milícies d'Al-Qaida amb l'objectiu de sufragar als seus combatents.





Afegeixen que la investigació policial, que s'ha dut a terme per agents de la Comissaria General d'Informació (CGI), ha estat coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional i supervisada pel Jutjat Central d'Instrucció número 6. Per a això, s'ha comptat amb la col·laboració de les Brigades Provincials d'Informació de Madrid, Santa Creu de Tenerife, Saragossa i Ceuta --a nivell nacional-- i de l'agència policial EUROPOL, a nivell internacional.





Des de la Policia expliquen que l'operació es va desenvolupar el passat dimarts, que s'han realitzat quatre entrades i registres, i que en els mateixos s'ha intervingut nombrosa documentació, diners, efectes i suports tècnics que estan sent analitzats pels investigadors.





DINERS PER A INSTRUIR mujahidins





La investigació va començar fa dos anys quan els especialistes en la lluita antiterrorista, arran d'una operació realitzada el 2019, van tenir coneixement de l'existència d'una xarxa de finançament que des d'Espanya i valent-se d'aquesta ONG que té activitat a la zona de conflicte sirià , enviava diners per finançar a combatents jihadistes d'Al'Qaida.





La Policia indica que després de les indagacions inicials, els agents van comprovar com aquestes activitats delictives es desenvolupaven per persones vinculades a un centre islàmic de Madrid. I que part de la recaptació era destinada a sufragar les despeses d'un centre escolar per a nens orfes situat en zona de conflicte, les activitats se centraven en l'ensinistrament de futurs mujahidins.





L'educació impartida se centrava en l'ensenyament més radical de la Sharia i l'entrenament dels nens a la lluita armada, motivant-los a continuar l'activitat terrorista dels seus pares morts en combat.





Per la seva banda, el president de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE), Aiman Adlbi, un dels tres detinguts aquest dimarts, va rebutjar aquest mateix dimecres les sospites "infundades" que van portar a la seva detenció, i va assegurar que confiava en la Justícia i defensar la seva comesa com a representant dels musulmans a Espanya.





Fonts de la Comissió Islàmica d'Espanya han informat que els agents van prendre declaració a Adlbi i van registrar el seu despatx i el seu domicili. "Davant els esdeveniments de les últimes hores, relatius a la investigació d'una Unitat de la Policia Nacional la qual va incloure la detenció policial del President de la Comissió Islàmica d'Espanya, qui subscriu, i posterior alliberament des de les dependències policials, he expressar la nostra confiança en l'Administració de Justícia, siguin quines siguin les sospites, que considerem infundades, tot i que comprenguem que siguin investigades ", subratllava Adlbi en un comunicat.