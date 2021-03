Així es construeix una estratègia d'experiència per a clients captivadora

@ odigo.com



L'auge i l'acceleració de la transformació digital des de la crisi del coronavirus ha causat que els clients de les empreses tinguin més expectatives sobre els productes i serveis de les companyies.





Alguna vegada has perdut a un client per anar-se'n amb la competència però no saps el per què? Una estratègia d'experiència de client et pot ajudar a mantenir a més clients i evitar que es vagin amb la teva competència.





Per aquest motiu les empreses hagin de donar prioritat al Customer Experience Strategy , és a dir, a la seva estratègia d'experiència de client que marca la diferència a l'hora d'atraure nous projectes en els entorns digitals. Aquesta planificació intensiva centrada en el client,

es converteix així en una cosa vital per a tota empresa que busqui créixer en aquest 2021.





A més, amb les creixents pressions competitives, crear una experiència altament diferenciada pot ajudar a convertir la insatisfacció, o la indiferència d'un client en altes cotes de satisfacció.





Crear una estratègia d'experiència de client única i captivadora, és una de les millors maneres d'obtenir un creixement sostenible, pot crear una experiència altament diferenciada que converteixi la insatisfacció o indiferència dels seus clients a plaer, estarà reclutant un grup de defensors de marca , guanyant el mercat, i generant el creixement dels seus ingressos.









Què és una experiència client?





Totes les percepcions que tenen els clients amb la marca des del procés d'avaluació fins arribar a la compra del nostre producte o servei i tornar a iniciar el procés de nou i aconseguir la seva fidelització.













És clau tenir cura de tots els elements que intervenen en la millora de l'experiència de client perquè sigui un èxit



Cadascuna de les accions que realitza la marca, afecten d'una manera o altra a el client, a l'hora de indentificarse amb la companyia i lliurar-li la seva confiança al llarg de el temps. En tot això resulta clau cuidar tots els detalls del procés, els elements que intervenen en la millora de l'experiència del client perquè sigui un èxit.



La importància del marc de gestió





És important que les empreses comptin amb un marc de gestió de l'experiència de client i que estigui ben dissenyat per aconseguir un gran impacte en el negoci.



Així quanta millor sigui l'experiència que tinguin els clients sobre el seu procés de compra de productes o serveis de les marques, les probabilitats que es generin ressenyes positives i la marca estigui en boca de tots recomanant al seu cercle de confiança, amics i família, és més gran.



Amb aquesta estratègia s'obtenen múltiples beneficis.

















Consells per crear una bona experiència client





L'objectiu primordial de les empreses ha de ser el de complaure als clients i, d'alguna manera, c autivarlos amb la interacció amb l'empresa. En el procés per captivar-és clau la formació de tots els empleats de l'empresa que tractin amb els clients en el procés de compra per assegurar-se que tot vagi bé en aquesta estratègia.













"Aconsegueix que clients satisfets facin les vendes per tu".





És vital que aquells que es relacionen amb els clients coneguin les seves preocupacions i intentin trobar solucions a les mateixes. Millorar i / o ampliar els canals de comunicació i la transparència per oferir una experiència al client omnicanal.



En cas de tenir un "feedback" negatiu, les empreses i els seus empleats, han de tenir la capacitat de convertir aquestes experiències amb els seus clients en oportunitats de creixement col·lectiu.



Mantenir satisfets als clients ha de ser un dels principals objectius de qualsevol estratègia d'experiència de client perquè enforteix la vinculació i la fidelització.





A més es fa necessari a nivell empresarial:





Contractar correctament: sense importar quina sigui la posició de treball, assegura't que qualsevol dels teus empleats crea a la teva empresa i en el que fa.





Fer-te responsable dels problemes: Brinda solucions i assegura't de satisfer a un client molest.





Empoderar als teus empleats: Fes que el teu equip es faci responsable dels problemes de manera activa i dóna'ls el poder de resoldre qualsevol situació sense haver de recórrer a un superior.





Resoldre els problemes: Arregla i troba solucions als problemes ràpidament.





Prendre un enfocament pràctic per entendre les necessitats individuals dels clients, ajudarà a crear una estratègia d'experiència de client que els sorprengui.





Excedir les expectatives dels clients és la manera més fàcil de crear experiències memorables per a ells, convertint-los en defensors de la teva marca i referenciant la teva marca, producte o servei amb amics i familiars. Aconsegueix que clients satisfets facin les vendes per tu.





Qui són els meus clients? Què els motiva? Quins són els motius pels quals estan satisfets? Si com a marca ets capaç de contestar a aquestes preguntes, comences a tenir un coneixement del que busca el consumidor, així com el que el satisfà i el que valora de la teva marca.



Aconseguir aquest coneixement, necessita compilar dades i segmentar fent-te aquest tipus de preguntes Així es dissenya i implementa una estratègia que no sigui només bàsica, sinó avançada per aconseguir els objectius que et marquis.



Amb això es pot ajudar a crear una personalitat de el client que va a ajudar a l'estratègia de màrqueting de tota l'empresa per tal d'humanitzar la tipologia de clients principals de la teva empresa. I és que intentar traçar els recorreguts dels clients per identificar aquests punts de contacte i canals, així com la interacció són totalment necessaris per a traçar un bon Pla d'experiència amb el client basat en les 5A del màrqueting :





Quan els clients interactuen amb les empreses, hauràs de saber com se senten amb la pròpia marca. Cal crear un full de ruta precisa i clara enriquida amb un bon treball de brainstorming, per millorar la comunicació i experiència en tots els canals, impulsant la participació dels usuaris.













Coneix com serà el Contant Center que atendrà als teus clients en el futur.





A més com a directiu de l'empresa o empleat amb una posició amb responsabilitat, cal construir equips forts amb diferents habilitats, influència i coneixement.



I com fer-ho? Sembla senzill, però no ho és. Un suport tècnic significa afrontar millor els problemes gràcies a les consultes i la sistematització de les queixes dels clients. Tot això perquè es realitzi de manera efectiva. Per això, has de conèixer bé les habilitats que cada un dels teus empleats i que aquests els donin una millor experiència.



I després de conèixer aquestes habilitats com a empresa has de potenciar-les, a més de mantenir-los permanentment informats sobre les actualitzacions dels productes o serveis. La bona comunicació amb l'equip es basa en una direcció pacient i empàtica.





La IA i l'analítica de dades: com transformaran l'experiència client?





L' enrutament intel·ligent que utilitza la Intel·ligència Artificia (IA) juntament amb capacitats de llenguatge natural permet identificar als clients per biometria de veu, comprendre la intenció i el context de la seva consulta per després dirigir-la a l'empleat més qualificat per resoldre-la. Perquè els estudis demostren que a les persones no els importa parlar amb sistemes d'IA sempre que sàpiguen que hi ha una supervisió humana darrere.













@Odigo









En aquest sentit Odigo incorpora la supervisió de les interaccions amb IA per part dels empleats i capacitats de detecció d'emocions, mitjançant les quals els bots poden identificar a través de la veu situacions d'estrès i dirigir aquesta sol·licitud a un empleat humà. Però el més adequat i eficaç, millorant d'aquesta manera l'experiència d'atenció a client significativament.









Cal ressenyar que Odigo va ser líder en l'edició 2020 de l'ISG Provider Lens Contact Center as a Service - CX Global Quadrant Report, el que l'ha convertit en l'única companyia europea que ha rebut aquesta distinció.