Vergés denuncia que Sanitat no lliurarà les prop de 150.000 vacunes promeses a Catalunya: "Quina vergonya"

Viària de la vacuna d'AstraZeneca (EP)





Alba Vergés, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha denunciat a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress que el Ministeri de Sanitat no lliurarà la setmana que ve les 148.000 vacunes d'AstraZeneca que havia promès per a la comunitat.





Segons explica la titular de Salut, les vacunes no arribaran, mínim, fins al dilluns 5 d'abril.





Aquest retard podria alentir el ritme de vacunació a Catalunya.