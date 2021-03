Mor Bertrand Tavernier, director de 'La vida i res més' o 'Capità Conan', als 79 anys

Bertrand Tavernier - EP





L'aclamat cineasta Bertrand Tavernier, director de films com 'Un diumenge al camp', 'Capità Conan' o 'Cròniques diplomàtiques', ha mort als 79 anys a Sainte-Maxime, a la regió de Provença-Alps-Costa Blava. Guanyador de quatre Premis César, va ser nominat a l'Oscar per '1280 ànimes', es va alçar amb un BAFTA el 1990 per 'La vida i res més' i va obtenir el Or de Plata a la millor direcció al Festival de Berlín per 'La carnassa 'el 1995, ens altres reconeixements.





Ha estat l'Institut Lumière de Lió el que ha anunciat la mort del reconegut realitzador en xarxes socials. "Amb la seva esposa Sarah, els seus fills Niels i Tiffany i els seus néts, l'Institut Lumière i Thierry Frémaux tenen la tristesa i el dolor de donar a conèixer de el decés de Bertrand Tavernier en el dia d'avui", va escriure.





Director, guionista, productor i intel·lectual, Tavernier va néixer el 25 d'abril de 1941 a Lió. Inicialment, va desenvolupar la seva carrera com a crític cinematogràfic, col·laborant amb diversos mitjans reconeguts com Cahiers du Cinéma, Cinéma, Positif o Présence du cinéma. El seu primer treball per al setè art va ser com assistent de direcció de Volker Schlöndorff, amb el curtmetratge 'Wen kümmerts?', Posteriorment, va treballar amb directors com Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville o Éric Rohmer.





El seu primer llargmetratge com a director va ser 'El rellotger de Sant-Paul', protagonitzat per Philippe Noiret, Jean Rochefort i Jacques Denis el 1973. Estant en actiu des d'aquest moment, Tavernier, al llarg dels seus més d'una vintena de pel·lícules i curtmetratges , va destacar per la seva versatilitat en els gèneres, des de la comèdia dramàtica, amb 'Un diumenge al camp' o 'Daddy Nostalgie'; el cinema bèl·lic amb 'Capità Conan'; el cinema històric amb 'La princesa de Montpensier'; el thriller amb 'L. 672 'o' La carnassa '; o el cinema polític amb 'Cròniques diplomàtiques'.





El seu últim llargmetratge va ser el documental 'Les pel·lícules de la meva vida', el 2017, en què abordava les seves principals influències i els llargmetratges més importants de la cinematografia gala. El film, a més, va acabar derivant en una sèrie documental, titulada 'Voyage à travers li cinéma français', emesa el 2018 per France 5.