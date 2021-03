L'ERO d'Adolfo Domínguez afectarà un de cada tres treballadors

La firma tèxtil ha anunciat aquest dijous el començament de les negociacions amb els sindicats i en el seu plantejament suprimirà 300 llocs de treball, pràcticament un terç de la plantilla.





Des de la marca afirmen que l'ERO respon exclusivament a motius econòmics i es emmarcar en el pla d'optimització de la companyia.





El grup Adolfo Domínguez ha anunciat aquest dijous l'inici de negociacions amb els representants sindicals per posar en marxa un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per causes econòmiques, organitzatives i productives, que afectarà uns 300 treballadors a Espanya, el 30% de la seva plantilla, amb un impacte homogeni a la seva seu central i xarxa comercial.



Segons ha comunicat l'empresa tèxtil a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV), la reestructuració del seu personal inclou un pla per tornar a la rendibilitat, així com un projecte per adaptar-se a la nova realitat digital del 'venda al detall'.



"L'acceleració de l'retail cap a la venda en línia obliga a la signatura a reestructurar cap a nous sistemes de gestió i venda per garantir el futur del negoci", subratlla la companyia, que ha recordat que roman en pèrdues des de fa una dècada, a excepció de l'exercici 2015/16, en què va aconseguir beneficis per la venda d'actius extraordinaris. En l'exercici 2019/20, la firma acumula 8,3 milions d'euros en pèrdues.



El grup ha assegurat que aquesta retallada de llocs de treball serà degudament comunicat als treballadors que es vegin afectats i als seus representants, i s'escometrà "de manera responsable, ordenada i consensuada".



"Aquest pla de transformació s'activa després de quatre anys d'optimització de processos i millores de rendibilitat operativa graduals, però que no han estat suficients per aconseguir l'entrada en beneficis", explica Adolfo Domínguez.



El grup compta actualment amb 348 punts de venda en 18 països. La seva facturació en l'últim exercici econòmic (2019/20) va ser de 115 milions d'euros.



La companyia ha assegurat que mantindrà la seva xarxa de botigues a Espanya i posarà en marxa mesures específiques per a la seva optimització i connexió amb el món digital.



El grup serà assessorat en tot el procés laboral pel despatx d'advocats Sagardoy, mentre que la consultora Deloitte és la seva assessora principal en l'elaboració dels informes tècnics i financers del pla.



Les negociacions amb els sindicats per pactar aquest ajust de personal començaran avui mateix.