Terrassa inicia les obres de pacificació de la plaça del Turó de l’Argila per millorar la seguretat

L’Ajuntament de Terrassa iniciarà demà divendres les obres de pacificació de la plaça de l’Argila i s’anul·larà la circulació del vial que uneix el carrer de Cisterna amb el de Vallhonrat per tal d’incrementar la seguretat a l’entorn de l’Escola Pia. Aquesta actuació que vol donar resposta a la demanda de les famílies del centre escolar, amb entrada al carrer de Vallhonrat, que fa mesos que demanaven pacificar el trànsit de vehicles que, venint del carrer Cisterna, giraven a l’esquerra al carrer Vallhonrat, just on hi ha el pas de vianants davant la porta de l’escola. A més, també es realitzarà una actuació per fer l’espai més agradable, amb noves zones verdes i un espai d’esbarjo infantil.





Plaça del Turó de l'Argila @EP





L’actuació canviarà la mobilitat en aquest encreuament. Així, s’anul·larà la circulació en el vial que enllaça el carrer de Cisterna amb el carrer de Vallhonrat; s'eliminaran les places d'aparcament en aquest tram i es desplaçarà l’actual zona de càrrega i descàrrega al carrer de Vallhonrat. D’aquesta manera, tots els vehicles que vinguin de Cisterna podran continuar passant per l’altre vial de l’encreuament per seguir recte o bé girar cap a Vallhonrat.

Aquesta actuació s’ha acordat amb la direcció i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l'Escola Pia, que han realitzat algunes propostes i aportacions per a pacificar aquest encreuament. A més, l’Ajuntament també hi durà a terme algunes actuacions urbanístiques per a fer més agradable i habitable aquesta plaça.





Un espai més agradable





En concret, es faran obres per a crear noves zones verdes i un espai per a l'esbarjo infantil amb elements que es pintaran a terra. A l’accés del carrer Vallhonrat, es crearan dos parterres laterals un a cada banda del carrer, on es plantarà arbustiva i trepadores ja que s’instal·larà un pòrtic, que crearà visualment una porta verda d’accés a la nova zona.





D’altra banda, s’obrirà al paviment del vial tallat al trànsit una superfície ovalada, destinada a un gran escocell on es plantarà un arbre i amb la instal·lació d’un circuit format per troncs de fusta reciclats que l’envoltarà dotant l’escocell amb un joc infantil integrat. El perímetre de l’escocell es delimitarà per encintat de fusta i s’omplirà amb triturat de pi com a paviment esmorteïdor. A més, a la plaça també s’instal·larà una nova font de boca i diversos bancs.





L’empresa adjudicatària d’aquesta obra és Tebancat, SL. i el pressupost dels treballs urbanístics és d’uns 11.900 euros. La previsió és que les obres estiguin finalitzades d’aquí a quatre setmanes.