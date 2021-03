Sorigué (CZFB): "Com a mínim la meitat" del terreny de Nissan es dedicarà a la indústria

La directora general de el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha assegurat que "com a mínim la meitat" de les cinquanta hectàrees que ocupa la fàbrica de Nissan a la Zona Franca de la capital catalana es mantindran dedicades a la indústria.





Ho ha dit aquest dijous en una jornada dedicada a l'lideratge femení i la igualtat de gènere en sectors com la indústria i la logística 4.0, organitzada per intermèdia Comunicació.





La directiva ha assegurat que el nou ocupant de l'espai de Nissan ha d'aportar llocs de treball de qualitat que potenciïn la posició de la Zona Franca com un centre d'excel·lència en innovació i tecnologia.





No obstant això, Sorigué ha recordat que la Zona Franca compta amb una situació geogràfica estratègica per al sector logístic, especialment el de darrera milla, ja que es troba dins de Barcelona.





"Aquests terrenys són el 'Passeig de Gràcia' de la logística", i ha afegit que tenen llista d'espera d'empreses d'última milla que es volen instal·lar en els terrenys de l'CZFB.





Per a ella, la situació actual és semblant a la de quan es va decidir instal·lar Seat fa 50 anys i l'ha qualificat d ' "una gran oportunitat però s'han de fer les coses ben fetes".

BNEW 2021





La directora general de l'CZFB també ha explicat que s'està treballant en la segona edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà a l'octubre i que aquest any també es realitzarà a Lisboa, Londres, Dubai i Bogotà.





Sorigué ha assegurat que serà una edició "espectacular" en què es faran servir 10 platós només a Barcelona, un per a cadascuna de les deu temàtiques en què es dividirà.





La millora de la situació que es preveu gràcies a la vacunació permetrà a l'esdeveniment augmentar el pes de les trobades físiques, que passaran de significar el 10% a ser el 30% de l'total, amb un programa de trobades experiencials que se celebraran en diversos punts de Barcelona entre les 19.00 i les 22.00, sempre en un entorn empresarial.





QUOTES DE GÈNERE





Sorigué ha assegurat que les quotes de dones en llocs directius o en plantilles laborals "no han de ser per sempre, han de servir per equilibrar" el pes de l'talent femení amb el masculí.





L'executiva ha lamentat que actualment aquestes quotes "són fonamentals perquè estem molt desequilibrats" i ha assegurat que en el moment en què hi hagi equilibri, l'elecció es realitzarà per qualitats.





Sorigué ha assegurat que, sense quotes, la paritat entre homes i dones en els llocs directius "costarà molt", i ha recordat que fins i tot amb les quotes es calcula que la igualtat real trigarà 200 anys.