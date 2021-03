Anar pel carrer a Madrid exposa a més tòxics que una cigarreta electrònic

Vapeador @EP





El catedràtic emèrit de Química i que va ser director de Departament de Làsers i Fas Moleculars de l'Institut Multidisciplinari de la Universitat Complutense Àngel González Ureña ha assegurat aquest dijous que circular per un carrer qualsevol de la ciutat de Madrid exposa una persona a "més tòxics" que si consumeixes una cigarreta electrònic.





González Ureña ha explicat que experiments duts a terme a Madrid conclouen de manera "absolutament clara" que "pel trànsit" l'exposició a moltes substàncies perilloses és més gran que amb productes de vapeig o de cigarret electrònic.





"Hem realitzat alguns experiments aquí a Madrid, analitzant els gasos en un carrer normal, a causa de el trànsit, i comparat amb el cigarret electrònic i els puc dir que per a molts químics si vas caminant per un carrer qualsevol estàs exposat a més tòxics que si inhales una cigarreta electrònic. Això és segur ", ha afirmat.





En la mateixa direcció s'ha postulat el que va ser responsable d'oncologia dels hospitals londinencs Guy 's, King' si St Thomas i actualment assessor de el Govern francès en la seva estratègia sobre càncer, Peter Harper, que va mantenir que la "pol·lució causa més problemes que la inhalació d'aquests productes ".





L'espanyol, a més, ha xifrat en més de el 90 per cent la reducció de components tòxics o nocius en el cas dels cigarrets electrònics, els vapejadors o el tabac escalfat en comparació amb el cigarret convencional.





I ha detallat que això passa perquè el procés químic és diferent, "per l'absència de combustió" i la "temperatura molt inferior". "La reducció de danys en el tabac no és una teoria sinó un fet experimental basat en l'anàlisi química usant tècniques analítiques altament sensibles i d'alta resolució", ha afirmat.





EXPERIMENT A TRAVÉS D'UNA MÀQUINA DE FUMAR





Es tracta d'una "màquina de fumar" que equipa un cromatògraf de gasos i un espectròmetre de masses. Sobre les dades d'aquesta eina va girar bona part de la xerrada que va donar l'expert espanyol en el transcurs d'unes jornades sobre el cigarret electrònic organitzades des de Bulgària i emeses a través d'internet sota el títol 'Preguntes i respostes sobre els cigarrets electrònics: els experts prenen la paraula '.





En els gràfics mostrats, els indicadors de toluè, o-xilè, 3R4F o de la pròpia nicotina, entre d'altres, són inferiors en el cigarret electrònic en comparació amb el cigarret convencional. Substàncies com el mentol o l'anetol que sí donen registres superiors són usats, va explicar l'expert, en la indústria alimentària i no causen danys a la salut excepte en cas de sobredosi.





QÜESTIONA QUE HAGI VAPEADORES PASSIUS





Finalment, l'espanyol va qüestionar també que hi hagi un "vapejador passiu" a el menys si es refereix a inhalació de nicotina derivada dels cigarrets electrònics, per la seva "baix contingut en l'aerosol expel·lit".





Harper, per la seva banda, va remarcar que els productes alternatius al tabac convencional suposen "menys risc": "No és que no hi hagi risc, sinó que hi ha menys risc".





50.000 BRITÀNICS HAN DEIXAT DE FUMAR GRÀCIES A L'ELECTRÒNIC





Va afegir també que la sanitat pública britànica ha conclòs en un informe publicat al febrer d'aquest 2021 que més de 50.000 fumadors que d'una altra manera haurien continuat fumant han aconseguit deixar de fer-ho gràcies a l'ajuda dels cigarrets electrònics i va demanar a les autoritats públiques que tinguin en compte la ciència, que va qualificar com "l'únic camí per avançar".