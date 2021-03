Junts s'abstindrà aquest divendres i la investidura de Aragonès fracassarà en primera volta

Pere Aragonès (EP)





L'Executiva de Junts ha aprovat que els seus 32 diputats al Parlament s'abstinguin en la votació d'el ple d'investidura de l'candidat d'ERC, Pere Aragonès, que se celebrarà aquest divendres, per la qual cosa no serà elegit president de la Generalitat en primera volta.





Ho ha explicat fonts de la formació després de la reunió de la direcció d'el partit aquest dijous a la tarda per decidir el sentit del vot del grup parlamentari, trobada que ha tingut lloc després que la CUP hagi avalat el preacord amb ERC per investir Aragonès com a president de la Generalitat.





Si no hi ha cap canvi d'última hora, Aragonès només comptarà amb el suport d'ERC i la CUP, que sumen 42 escons, però necessitaria els vots de Junts per ser investit en primer volta, de manera que s'haurà de sotmetre a una segona volta, en la qual necessitarà tenir més vots a favor que en contra.