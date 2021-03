Els Franco volen vigilar les obres que l'Estat faci al pazo perquè no afectin el seu "patrimoni"

Pazo de Meirás @EP





La família Franco ha presentat un escrit al jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya en el qual, entre altres qüestions, sol·licita comprovar les obres de l'Estat en el pazo de Meirás.





En concret, demanen que es requereixi al Govern perquè se'ls faciliti "tota la informació i documentació de què disposi i hagi manejat per determinar la necessitat d'escometre obres en l'immoble", així com sobre les obres "que ha executat, està executant i projecta executar en el mateix ".





A això suma "la justificació del concret import que s'ha abonat o haurà d'abonar per tals obres". Un requeriment, afegeix, "que haurà de fer-se extensiu tant al que ja s'hagi contractat / executat o projectat contractar / executar com a ara en avant i en tant l'immoble sigui posseït per la demandant sense que hi hagi resolució judicial ferma".





D'altra banda, plantegen que es aquesta part tingui un "termini raonable" que estima no inferior a 15 dies hàbils a partir que se li faciliti la informació per, a través dels tècnics que designin, poder inspeccionar presencialment l'immoble.





"I, en concret, les parts o elements de la mateixa que es vegin afectats per les obres a executar, i formar-se una opinió fundada pel que fa a la necessitat i pertinència de les obres, així com amb vista a l' 'despesa' que les mateixes han supòsit o hauran de suposar. "





ARGUMENTS





En el seu escrit, al·ludeixen als anuncis de l'Estat sobre l'execució d'obres a l'immoble, "obres de reforma que suposaran una despesa estimada de gairebé 400.000 euros", recorden els Franco.





A més, expliquen també que reclamen informació i poder inspeccionar les actuacions al respecte a l'entendre aquestes despeses com "necessaris" de manera que no descarten que hagin d'acabar "suportant en la seva esfera patrimonial" l'esmentat import en funció del resultat del recurs presentat per les parts al Tribunal Suprem en relació amb la possessió de l'immoble, que ara té l'Estat de manera provisional.