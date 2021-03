L'Eurocambra torna a demanar a Espanya que reconegui la independència de Kosovo

El Parlament Europeu ha tornat a reclamar aquest dijous als cinc estats membres de la UE, entre ells Espanya, que encara no reconeixen Kosovo que ho facin, apuntant que la seva independència és "irreversible" i donaria suport a la política d'Ampliació del bloc europeu.





En l'informe votat aquest dijous sobre l'adhesió europea de Kosovo es reitera la petició a aquests estats membres perquè reconeguin la independència de l'exprovíncia sèrbia i, d'aquesta manera, la UE "reafirmi la credibilitat del compromís europeu amb el procés d'Ampliació" .





Espanya és, a més de Grècia, Eslovàquia, Xipre i Romania, un dels socis europeus que no reconeix la independència de l'antiga província sèrbia, proclamada de manera unilateral el 2008.





"La independència de Kosovo és irreversible i el seu reconeixement seria beneficiós per a la normalització de relacions entre Kosovo i Sèrbia i milloraria i consolidaria l'estabilitat a la regió i facilitaria la integració europea de tots dos", ha apuntat l'informe elaborat per l'eurodiputada verda alemany, Viola von Cramon-Taubadel.





Quant a la posició dels partits espanyols, l'informe tirarà endavant amb el rebuig de PP i Podem, mentre que PSOE i Ciutadans han optat per abstenir-se i Vox ha votat a favor, seguint el vot del seu grup polític a l'Eurocambra.





Fonts parlamentàries morades han assenyalat que no té sentit que el Parlament ignori la decisió sobirana de països com Espanya i aprovi un com aquest sobre la integració europea de Kosovo.





LIBERALITZACIÓ VISAT I AVANÇOS AL DIÀLEG AMB SÈRBIA





En el repàs a l'adhesió europea de Kosovo, l'informe destaca els avenços de Pristina en el camí de reformes, tot i que apunta a la necessitat de seguir combatent la corrupció, millorar l'Estat de dret i enfortir la lluita contra el canvi climàtic.





Això sí, destaca que Kosovo compleix amb les condicions per a procedir a la liberalització de visats i reclama als Vint que ho acordin abans que acabi 2021. "Seria extremadament important per donar confiança a la regió i per a la nostra credibilitat", ha apuntat Von Cramon-Taubadel en una roda de premsa.





Al nou Govern, format per l'esquerrà Albin Kurti fa tan sols dos dies, la ponent li ha demanat que mostri el seu compromís amb el diàleg amb Belgrad, que afavoreix la UE. "Volem veure progressos en els pròximes setmanes i mesos. Un acord complet és una condició prèvia per a la integració europea de Kosovo", ha subratllat la parlamentària alemanya.





La UE està bolcada en la represa del procés entre Belgrad i Pristina parell a la normalització de les relacions, un pas que veuen condició sine qua non per al camí europeu de tots dos. Per a això, l'alt representant, Josep Borrell, va designar a l'ex ministre d'Exteriors eslovac, Miroslav Lajcak, com enviat per les converses i espera poder reprendre abans d'estiu un procés que ha estat marcat per les intermitències derivades de la inestabilitat política a la regió .