El PSOE avisa el PP que li espera un futur "negre" si acull a Toni Cantó: "És una mica gafe"

El PSOE no considera que l'exdiputat de Ciutadans Toni Cantó sigui un trànsfuga per estar negociant la seva possible incorporació a la llista del PP a les eleccions a la Comunitat de Madrid, però sí que ha volgut advertir el partit de Pablo Casado dels riscos d'acollir a el seu si. "És una mica gafe", ha arribat a dir.





Toni Cantó @EP





Així ho ha posat de manifest el secretari de Relacions Institucionals del PSOE, Alfonso Rodríguez i Gómez de Celis, en la roda de premsa posterior a la reunió del Pacte per l'Estabilitat institucional que s'ha celebrat al Congrés.





Gómez de Celis sosté que cantar no pot ser titllat de trànsfuga perquè va decidir abandonar el seu escó de Ciutadans, partit pel qual va ser elegit diputat a les Corts Valencianes, per possiblement passar-se a una altra formació en altres eleccions, si s'escau al PP.





GABILONDO SÍ CREU QUE ÉS transfuguisme





El dirigent del PSOE no coincideix, per tant, amb l'opinió expressada pel candidat del seu partit a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, que veu malament el "transfuguisme" de Cantó, de qui ha dit que la seva vida a política ha estat "una successió de tortuositats".





"No és el cas, al menys des del punt de vista del Pacte per l'Estabilitat Institucional", ha recalcat Gómez de Celis, incidint que trànsfuga és aquella persona que es presenta amb un partit i decideix trencar la disciplina de vot i donar suport a una altra força política per facilitar una moció de censura.





En tot cas, el socialista andalús ha aprofitat per mostrar el seu desig que Cantó no faci al PP "el mateix que va fer amb Unió, Progrés i Democràcia (UPyD) i amb el camí a què va Ciutadans". "El futur per al PP pot ser molt negre. És una mica gafe", ha asseverat.