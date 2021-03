França desaconsella viatjar a Espanya per raons d'oci i denuncia l'intent d'"estigmatitzar" els francesos

@EP





França ha desaconsellat aquest dijous "rotundament" als ciutadans d'aquest país que viatgin a Espanya per raons d'oci i ha denunciat l'intent de "estigmatitzar" els francesos amb la imatge de turisme de borratxera.





En qualsevol cas, ha admès que no pot prohibir aquests desplaçaments, de manera que recomana als seus compatriotes el compliment de les normes sanitàries establertes per les autoritats en el marc de la lluita contra la Covid-19.





"Desaconsellem rotundament viatjar a Espanya des de França per raons d'oci", assenyala l'Ambaixada de França a Espanya en un missatge al seu compte oficial de Twitter, en què recorda que en cas d'haver de realitzar el desplaçament "els viatgers sempre han de complir les normes ".





En un missatge, l'encarregat de negocis de l'Ambaixada de França a Espanya, Gautier Lekers, ha assenyalat que no es pot prohibir als francesos que vagin a Espanya i únicament es pot recomanar que no viatgin i compleixin les normes quan ho facin i ha comanda no "exagerar un fenomen que no existeix".





"No vull entrar en polèmiques sobre els turistes europeus que vénen a visitar Espanya. Només vull subratllar que no cal exagerar un fenomen que no existeix", ha assenyalat, al temps que ha rebutjat "rotundament" que es tracti d'"estigmatitzar" als francesos amb la imatge del turisme de borratxera. "Hi ha de totes les nacionalitats i vénen a Espanya ara", ha aclarit.





En aquest sentit, ha recordat que únicament el 10 per cent dels clients dels hotels de Madrid són francesos i que la mateixa hostaleria i els propis hostalers de la capital diuen "que els turistes francesos representen, ara, una part molt petita del seu clientela ".





"Hem de tenir en compte que algunes comunitats autònomes volen a turistes europeus com Balears", ha indicat tot i això, al temps que ha cridat als seus compatriotes a complir les normes adoptades per cada comunitat autònoma i del Govern espanyol, amb el qual França treballa per lluitar contra la pandèmia.





Així mateix, ha llançat una crida a la tranquil·litat atès que els francesos que van a Espanya ho fan amb una prova PCR negativa i ha reiterat el compromís de França per treballar conjuntament amb el nostre país en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19.





L'Ambaixada de França endureix així el seu to després de les crítiques de la candidata de Més Madrid a les eleccions madrilenyes del proper 4 de maig, Mónica García, pel turisme de borratxera de ciutadans francesos a Madrid.





En un missatge penjat al seu compte de Twitter aquest dimecres, va replicar a les mateixes recordant que els francesos no necessiten "ni alcohol ni catifa vermella" per viatjar a Espanya perquè, com a tots els europeus, els agrada aquest país.





En concret, es referia als turistes que arriben a la capital per gaudir d'unes restriccions més relaxades per la pandèmia del Covid-19, amb l'hostaleria oberta i el toc de queda fixat per a les onze de la nit, quan a França està establert a les vuit del vespre i en diverses regions de país regeix un confinament estricte.





"No calen ni alcohol ni catifa vermella ... Com a tots els europeus, a les" hordes "de francesos sempre ens agradaran Madrid i Espanya", ha respost l'ambaixada dirigida per Jean-Michel Casa en un missatge al seu compte oficial de Twitter.