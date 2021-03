El sector hostaler es planta davant Sanitat i demana la fi de la "criminalització"

Terrassa d'un bar @EP





'Junts amb l'Hostaleria', la plataforma formada per FIAB, Aecoc i Hostaleria d'Espanya, ha mostrat el seu rebuig i oposició al document d'enduriment de les restriccions per al sector hostaler que està estudiant el Ministeri de Sanitat, segons han informat en un comunicat .





En concret, el Ministeri i les comunitats autònomes treballen en una actualització del document d'actuacions de resposta coordinada, conegut com a 'semàfor de Sanitat', que presenta un enduriment de les mesures per a bars i restaurants.





D'aquesta manera, entre les mesures es planteja l'activació del risc 'alt' entre 150 i 250 casos, el que comporta l'obligatorietat de la "supressió del servei en zones interiors dels establiments", mentre que en la versió anterior deixava en mans de les CC.AA. la valoració de l'aprovació d'aquesta mesura.





La plataforma ha recordat que a principis de març va remetre una carta al president de Govern, Pedro Sánchez, en la qual es recollia la "preocupació per la culpabilització de l'hostaleria a la transmissió del coronavirus", posicionant a bars i restaurants "al centre de totes les restriccions i com a única solució per a la contenció de la pandèmia ".





A la carta, de la qual encara no han rebut resposta, s'argumentava que la indústria agroalimentària i l'hostaleria són estratègiques en l'economia espanyola, ja que suposa el 11,6% del PIB i dóna feina a 2,7 milions de persones, xifres que el 2020 van descendir al 5,8% en el cas del PIB i amb més d'un milió de treballadors afectats.





La plataforma ha subratllat que el seu objectiu ha estat mostrar la seva col·laboració per aconseguir la combinació necessària que permeti fomentar la recuperació d'aquests sectors sense renunciar al control de la pandèmia, mitjançant la posada en marxa de mesures consensuades.





"Com ja hem evidenciat en diverses ocasions, la culpabilització del sector no es correspon amb les pròpies dades del Ministeri de Sanitat quan mostren que les corbes evolució de la pandèmia de CC.AA. són similars amb mesures molt diferents, arribant a la conclusió que no hi ha un patró en la relació entre les mesures restrictives en l'hostaleria i l'evolució de dades sanitàries ", han recordat.





El sector hostaler recorda que en el moment actual, amb un alt nivell de fatiga pandèmica per part de la societat, "no és adequat endurir" les limitacions en hostaleria, ja que aboca a trobades socials en altres àmbits incontrolats.





D'aquesta manera, la plataforma assenyala que, segons les dades del Ministeri de Sanitat, en l'Informe 265 corresponent al 4 de desembre, últim que inclou informació per activitats econòmiques, el 2,33% dels contagis es va produir en hostaleria, davant la transmissió en reunions socials, que suposaven el 15,3% dels casos.





El sector hostaler assegura que ha de ser vist "com un aliat" en la lluita contra la pandèmia que necessita "urgentment" les ajudes directes que s'han posat en marxa després del tancament definitiu de 100.000 establiments.