Deu ferits lleus a l'atropellar un camió a diversos vehicles a Madrid

Deu persones han resultat ferides lleus aquesta tarda a l'atropellar un camió a diversos vehicles a l'entrada a la plaça de Conde Casal de la capital, ha informat a Europa Press una portaveu d'Emergències Madrid.





Els fets han tingut lloc minuts després de les 16.45 hores d'aquest dijous a l'entrada a Conde de Casal per la A-3. Per causes que ara investiga la Policia Municipal de Madrid, un camió ha envestit a set turismes, resultat ferides lleus una desena de persones. Han estat ateses per sanitaris de Samur-Protecció Civil, en col·laboració amb Summa. Vuit persones van a ser traslladades a l'hospital per valoració.





Per la seva banda, Bombers de l'Ajuntament estan treballant assegurant els cotxes i sanejant un tros de tanca arrencada. Policia Municipal està realitzant l'atestat i s'ha activat el Procediment d'Incidents Complexos (PIC) de Madrid, perquè estan treballant tots els serveis municipals d'emergències.





A les 19 hores l'empresa propietària estava retirant el camió i les grues traient els vehicles sinistrats. Per aquestes operacions el trànsit està tallat a la zona, la qual ha provocat una gran embús. Tot i això, esperen que abans de les 19.30 hores estigui aclarida la zona i el trànsit viari obert.





Una testimoni que ha vist els fets s'ha traslladat a Europa Press que minuts abans un camioner i un conductor d'autobús i, en un moment donat, el primer ha atropellat a diversos cotxes. Els agents municipals estan prenent testimonis i analitzant el tacògraf del camió per comprovar si va ser un provocat o una fallada dels frens de el vehicle, com apunten altres fonts.